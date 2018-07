Jamais deux sans trois

Pascal Morrissette ne le cache pas : le scandale Gilbert Rozon ayant mené à la vente de Juste pour rire a bien failli avoir raison de l’événement Juste pour ados. « Il n’était pas question qu’un événement jeunesse soit relié à cette affaire », déclare l’animateur qui sera finalement de retour demain pour une troisième année consécutive.

L’idée d’une troisième édition de Juste pour ados avait déjà commencé à germer dans l’esprit de Pascal Morrissette quand le scandale a éclaté, à l’automne dernier. Aussitôt, l’animateur s’est affairé à trouver des options. Finalement, au terme d’une rencontre avec Juste pour rire, un contrat a été signé, stipulant clairement que la tenue de son événement jeunesse était conditionnelle à la vente de l’entreprise.

« J’ai eu peur. Tout ce que je me disais, c’était qu’il ne fallait pas que les jeunes perdent leur événement. Puis, tout s’est réglé. Alors nous revoilà ! » confie-t-il.

L’organisation de Juste pour ados n’aura toutefois pas été de tout repos : Pascal Morrissette et sa conjointe, Julie Ringuette, ont accueilli leur tout premier enfant le mois dernier, une petite fille prénommée Sam. Le nouveau papa a donc dû mettre les bouchées doubles pour que tout soit prêt avant l’arrivée du bébé.

« Disons qu’on a pesé sur l’accélérateur au mois de mai. Je voulais pouvoir profiter des premiers moments avec ma fille, mais aussi être là pour aider et appuyer ma blonde. Aujourd’hui, je suis brûlé, mais je suis tellement heureux », confie-t-il, visiblement gaga de sa petite Sam.

Des vedettes de tous horizons

Les jeunes auront donc droit, cette année encore, à leur événement 100 % gratuit.

À l’instar des éditions précédentes, Juste pour ados se déclinera en deux volets au cours de l’après-midi. Dans un premier temps, une trentaine d’artistes se produiront sur la scène extérieure dans un spectacle de variétés alliant humour, musique, et, bien sûr, des défis loufoques relevés par les idoles des adolescents.

Un exemple ? On sait déjà que Jason Roy-Léveillée et Alicia Moffet s’affronteront dans un « killer karaoke », duel inspiré de la défunte émission du même nom. Ils devront pousser la note tout en recevant des décharges électriques.

« Les artistes sont tellement game. Quand j’ai eu cette idée, j’ai envoyé un message à Jason pour lui demander s’il était willing de recevoir des décharges en chantant. Il n’a pas hésité du tout ! » lance Pascal Morrissette en riant.

Puis le deuxième volet de l’événement consistera en une rencontre entre les jeunes et leurs artistes préférés. Évidemment, Pascal Morrissette sera sur place pour prendre des selfies et signer des autographes avec les adolescents massés sur la place des Festivals. Mais à ses dires, il sera également rejoint par plus d’une centaine de vedettes.

De ce nombre, Ludivine Reding, Lenni-Kim, Jérôme Couture, Julien Lacroix, Andréanne A. Malette et Roseline Filion profiteront de l’occasion pour rencontrer leurs fans.

Juste pour ados aura lieu demain, dès 16 h, sur la place des Festivals.