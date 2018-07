La guerre d’Irak racontée autrement

Photo courtoisie

En ouvrant ce livre, on se retrouve instantanément sous le chaud soleil de... Bagdad. Une ville qui a tout récemment été envahie par les forces américaines dans le cadre de l’opération Liberté irakienne et qu’il vaut mieux éviter si on tient un tant soit peu à la vie. Mais pour le soldat de première classe Cassandra Wighead, qui vient de passer plusieurs mois dans un camp militaire surpeuplé du Koweït à enchaîner de pénibles simulations d’attaques chimiques et à subir des brimades machistes encore plus toxiques, c’est l’occasion d’être enfin au cœur de l’action et de montrer à tous ce qu’elle a dans le ventre. À 19 ans, après avoir quitté sans regret le bled du Kansas où elle s’ennuyait à mourir, elle est en effet avide d’en découdre avec l’ennemi. Le hic ? Elle sera rapidement blessée et capturée.