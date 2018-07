Jeff Dunham: le ventriloque qui rit du terrorisme

Faisant carrière comme ventriloque depuis une trentaine d’années, Jeff Dunham a vu sa popularité exploser en 2007 lorsqu’il a présenté un nouveau personnage sur scène: celui d’Achmed, le terroriste mort. Après un succès viral planétaire sur YouTube, l’humoriste remplit des arénas partout sur son passage.

Pourquoi cela vous a-t-il pris 22 ans avant de revenir à Just For Laughs?

« Je ne sais pas! J’ai changé de management, peut-être que mon agence actuelle m’a davantage encouragé que la précédente! [...] Je ne peux croire que ça fait si longtemps. J’ai des fans partout, les billets se vendent très bien. C’est quelque chose de différent pour moi d’animer un gala, je vais sortir de ma zone de confort.

Quels souvenirs gardez-vous de votre dernier passage au festival?

« Je me souviens juste d’avoir été un peu intimidé. J’ai fait 20 ans dans les comedy clubs. J’essayais de faire autre chose que les humoristes de stand-up. J’ai toujours vu mon travail comme celui d'un humoriste qui utilise des poupées pour véhiculer l'humour. À l'époque, c’était une bataille difficile, je n’étais pas juste l'humoriste habituel sur scène. Mais je crois que maintenant, 22 ans plus tard, il y a un niveau de respect qui s'est installé. En même temps, je ne prends rien pour acquis. Avec une seule mauvaise blague, tout peut changer rapidement. »

Allez-vous faire des trucs différents dans chacun des deux galas que vous animerez?

« Oui, ils les filment pour deux émissions de télés. Ils m’ont même dit que je devrais porter deux chemises différentes! (rires) C’est mon défi le plus grand, de trouver deux ensembles différents! Je porte toujours la même chose sur scène, d’habitude, pourquoi devrais-je porter deux chemises différentes? Haha! »

De quelle façon YouTube a-t-il contribué à votre popularié?

« Au début des années 2000, si tu avais une émission spéciale sur la chaîne Comedy Central, ça pouvait lancer ta carrière. C'est lors de mon deuxième spécial que j'ai présenté le personnage d'Achmed. Tous les éléments étaient réunis. Comedy Central était très populaire et YouTube commençait aussi à être très populaire. Aux États-Unis, le climat était juste parfait pour quelque chose comme ça. Je ne serais pas ici aujourd’hui si ce n’était pas d’Achmed, de Comedy Central et de YouTube. La bonne chose à propos de YouTube est que le premier clip d’Achmed est devenu viral, pas juste aux États-Unis ou au Canada, mais partout sur la planète. Je pense que les gens se disaient : regarde cet imbécile, il essaie de se faire tuer! (rires) »

« Mais même les hommes d’affaire en Iran et en Irak se disaient sur leur dîner en riant : I kill you! Comme humoriste, tu dois savoir jusqu’à quel point tu peux aller loin avant d'offenser trop de gens. Spécialement politiquement aux États-Unis en ce moment, nous savons à quel point c’est tendu en ce moment. Les gens qui aiment Trump l’adorent. Ceux qui le détestent le font de façon viscérals. C’est triste et dangereux. Un humoriste qui décide d’entrer dans l’arène politique avec son matériel, c'est risqué. Il y a certains humoristes qui ont vu leur carrière se terminer en raison de mauvaises blagues. »

Avez-vous joué Achmed au Moyen-Orient?

« Absolument. Ce qui est fou, il y a trois ou quatre ans, je me suis retrouvé au milieu d’Abou Dabi devant un public musulman. Les deux premières rangées étaient des hommes tout en blanc. Les femmes toutes en noires étaient quelques rangées plus loin. J’étais terrifié. Mais encore une fois, à cause de YouTube, ils connaissaient les personnages et les adoraient. J’ai apporté Achmed et c’était comme s’il revenait à la maison. »

« Je vois le monde comme un endroit merveilleux. Deux jours après, je suis à Tel Aviv, en Israël, je fais exactement le même show avec les mêmes personnages, pour 4000 spectateurs juifs. Ils adorent le spectacle autant que les autres. Ça m’a presque tiré les larmes après ces spectacles de savoir qu’un gars comme moi, du Texas, avec ces poupées ridicules dans une boîte peut divertir des gens de tellement de milieux, de races et de religions différents. Je crois juste qu’il y a beaucoup de bon dans le monde et qu’on n’y porte pas assez attention. Je crois vraiment que la plupart des êtres humains sont semblables. Nous voulons tous la même chose: un toit au-dessus de notre tête, la sécurité pour nos enfants, de la nourriture sur la table, un emploi. Et ce n’est qu’une poignée d’idiots qui ruinent cela pour tous les autres. »

«C’est pour ça que j’aime le milieu de l’humour, car il y a tellement de choses que nous partageons en tant qu’êtres humains et avec lesquelles nous pouvons tous connecter. Tout le monde peut s’associer à la belle-mère ou aux enfants qui sont fous en grandissant ou quand on perd un emploi. »

Est-ce vrai que les yeux d’Achmed ont été créés par le même artiste d’effets spéciaux qui a conçu les yeux pour Jurassic Park?

« Oui. En fait, je fabrique toutes les poupées moi-même. Mais lorsque je fabriquais Achmed, ses yeux étaient beaucoup trop gros. La plupart des yeux que je prends pour mes poupées, je les trouve dans des boutiques d’effets spéciaux, ou même des yeux de vitre que certaines personnes utilisent pour elles-mêmes. Mais les yeux d’Achmed devaient être géants et je ne savais pas quoi faire. La première paire d’yeux que j’ai trouvées a été auprès d’un gars qui avait travaillé sur le film Mars Attacks!. Il avait fait tous les yeux pour les Martiens dans le film. Mais ensuite, lorsque j’ai dû faire une copie d’Achmed, je suis allé voir le gars qui avait fait les yeux des dinosaures dans Jurassic Park. Et maintenant, il est mon gars des yeux!

Est-ce difficile de manipuler les yeux durant votre numéro d’Achmed?

« Il y a des contrôles différents pour tout. Il y a la bouche, les yeux, les sourcils. Tout ça devient mécanique. Ça devient une deuxième nature pour moi. Je le fais depuis si longtemps, c’est un peu comme d’apprendre à jouer d’un instrument de musique ou un sport. Une fois que tu as acquis les techniques de base, tu te concentres sur la forme artistique. Donc pour moi, l’art n’est pas de rendre les poupées vivantes, mais c’est plutôt de dire les mots qui vont faire rire les gens. C’est la partie la plus difficile. »

L’an dernier, la jeune ventriloque de 12 ans, Darci Lynne, a remporté la finale d’America’s Got Talent. Qu’avez-vous pensé de sa performance?

« Les gens de l'émission m'avaient demandé d’être dans la finale avec elle. Je la rencontrais dans la loge et je lui parlais un peu. Elle est super gentille et excellente. Ses talents de chanteuse sont fantastiques. Je me vois comme un humoriste qui utilise le ventriloquisme. Alors que dans son cas, oui elle fait des blagues, mais ses capacités de chanteuse sont excellentes. Elle utilise le ventriloquisme d’une façon complètement différente. Elle est charmante. J’espère qu’elle poursuivra dans cette voie. Mais si elle décide de faire autre chose, je suis sûr qu’elle connaîtra aussi du succès. »

Lui avez-vous donné des conseils?

« Ce sont les mêmes conseils que je donne à tous les humoristes ou n'importe quel artiste: fais le plus de spectacles possibles dans le plus de conditions différentes possibles. Ainsi, quand tu monteras sur scène, plus rien ne vas t’effrayer. Joue pour des petits publics, des gros publics, des spectateurs sobres, des spectateurs ivres. Accumule de l’expérience. Tu sais, on dit qu’il faut 10 000 heures de pratique avant d’être bon dans quelque chose? C’est pas mal ma théorie. »

Comment se porte l’art du ventriloquisme en 2018? À part Darci Lynne et vous, y’a-t-il beaucoup d’autres ventriloques?

« Ça va sonner étrange, mais nous avons un congrès de ventriloques à chaque été! (rires) Il y a entre 400 et 600 ventriloques qui sont présents à chaque année. Il y a des conférences, des ateliers, des spectacles. La plupart de ces personnes-là le font comme passe-temps. Combien de gens le pratiquent comme emploi à temps plein? Je dirais environ une trentaine dans le monde. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est un beau passe-temps pour n’importe qui. Quand un jeune vient me dire qu’il veut devenir ventriloque, je lui réponds que c’est la meilleure chose au monde. Ça m’a aidé quand j’étais enfant. C’est plutôt lorsqu’un homme de 30 ans vient me dire la même chose que je lui demande s’il a enlevé toutes les autres possibilités de passe-temps. (rires) »

Est-ce que cet art a évolué depuis vos débuts ?

« Je ne sais pas. C’est particulier... La petite poupée de garçon en bois a été populaire pendant des siècles. Mais les gens font des poupées de n’importe quel genre pour les faire parler. Je crois que le style de poupées a peut-être changé un peu. Mais c’est comme de demander si le stand-up a changé... Tu peux dire que ç’a changé un peu, mais c’est encore pas mal un gars sur une scène qui raconte des blagues ou des histoires. »

♦ Jeff Dunham animera deux galas Just For Laughs le 27 juillet, à 19h et 21h45, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Pour les détails: hahaha.com.