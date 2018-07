Les Blue Bombers l’emportent à Toronto

Le quart-arrière des Blue Bombers de Winnipeg Matt Nichols a connu une très bonne journée au boulot et son équipe a vaincu les Argonauts 38-20, samedi, à Toronto.

Nichols a réalisé deux passes de touché en plus de marquer un majeur via la course. Il a complété son match avec 19 passes complétées en 27 tentatives et des gains de 245 verges par la voie des airs.

L’offensive des «Argos» a connu un match horrible, ne marquant aucun touché et totalisant un maigre 173 verges de gain.

Heureusement pour les partisans de Toronto, la défense a réussi a marqué de précieux points. À deux reprises, un joueur défensif a arraché le ballon à un adversaire et a ramené le précieux objet dans la zone payante.

Les deux formations s’affronteront de nouveau vendredi, mais cette fois au domicile des «Bombers».