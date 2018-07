Les producteurs de pot canadiens valent 30 milliards $

Avec une valorisation boursière avoisinant les 30 G$, le Canada compte dans ses rangs les plus gros producteurs de cannabis au monde.

Actuellement, le pays compte une centaine de producteurs de cannabis à des fins thérapeutiques.

Le 17 octobre prochain, tous ces producteurs verront leur production exploser avec la légalisation de la consommation du cannabis à des fins récréatives.

Le plus gros producteur de cannabis de la planète, l’ontarien Canopy Growth, vaut 7,2 G$ à la Bourse de Toronto. Hier, le titre de Canopy Growth a terminé la séance à 31,85 $.

Les gros producteurs canadiens de cannabis disent avoir maintenant une stratégie pour prendre de l’expansion à l’international.

L’Amérique du Sud, l’Europe, l’Australie et l’Afrique sont dans leur mire, alors que plusieurs pays songent à imiter le Canada.

Consolidation à l’horizon

Selon l’analyste Martin Landry de GMP Securities, on pourrait toutefois assister à une consolidation du marché du cannabis au cours des prochaines années au pays.

« Comme on l’a vu dans le marché de la bière, on pourrait se retrouver d’ici cinq ans avec deux ou trois gros joueurs et des plus petits producteurs locaux », fait-il remarquer.

M. Landry est d’avis que les producteurs canadiens, qui sont très bien capitalisés, jouissent d’une expertise très recherchée par les investisseurs à l’international.

Le cas Tilray

Par exemple, le producteur de cannabis Tilray de la Colombie-Britannique a vu son titre s’envoler au cours des derniers jours aux États-Unis, poussé par l’appétit des investisseurs américains.

Tilray, qui a décidé de s’inscrire à la Bourse Nasdaq, a vu son titre boursier décoller à 17 $ US mercredi pour atteindre 29,77 $ US hier en fin de séance.

Tilray est devenu le troisième producteur canadien de cannabis à s’inscrire à une bourse américaine, après Cronos et Canopy Growth.