Les Yankees égalisent la série

Avec une victoire de 7-6 sur leur voisin new-yorkais, les Yankees ont créé l’égalité 1-1 dans la série de trois parties les opposants aux Mets, samedi au Yankee Stadium.

Les «Bombardiers du Bronx» ont cependant eux besoin de tous leurs petits changes pour l’emporter. Menant 7-3 avant l’ultime manche, les frappeurs des Mets se sont mis à produire. L’artilleur Chasen Shereve a finalement réussi à soutirer le dernier retrait du match et ainsi obtenir son premier sauvetage de la saison.

La victoire est allée à la fiche de Sonny Gray (7-7) qui a œuvré pendant cinq manches et un tiers, permettant trois points, dont deux mérités, trois passes gratuites et retirant six frappeurs sur des prises.

En attaque, Miguel Andujar s’est démarqué avec trois points marqués et un point produit. Pour sa part, Aaron Judge a étiré les bras pour une 26e fois cette saison.

Chez les Mets, le lanceur Steven Matz (4-8) a hérité de la défaite. Il a lancé pendant cinq manches, donnant cinq points en neuf coups sûrs.

Le voltigeur Michael Conforto a frappé un circuit dans cette cause perdante.

Le vainqueur de la série sera connu dimanche dans l’ultime affrontement.