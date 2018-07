L’immobilier de luxe a la cote

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Une courtière achète un condo de 5,4 millions $

Photo d'archives

Une agente d’immeuble, Isabelle Pisler, a fait l’acquisition d’un condo de 5,4 M$ dans une tour à condos prestigieuse du centre-ville qualifiée de « plus belle tour à Montréal ». « Son design recherché et unique en fait une icône de confort et de luxe, une habitation de premier choix pour ceux qui aspirent à ce qui se fait de mieux en matière d’habitation », poursuit un promoteur au sujet de l’immeuble. Le condo acquis inclut deux espaces de stationnement.

Le grand patron de DAC Aviation vend à un couple d’origine chinoise

Le grand patron de DAC Aviation, Philippe Roy, et son épouse, une designer d’intérieur, ont vendu une maison à Westmount pour 3,1 M$. C’est un couple marié selon les lois de la Chine, Junming Guo et Ping Jian, qui sont les acheteurs. La propriété était décrite dans une annonce récente comme une « élégante maison décorée avec le plus grand goût » et « remplie de meubles de designer, de porcelaines, de tapis perses, de draperies de soie, de cristal, d’art, de lampes, d’équipement de bureaux, de livres et de décorations, de vêtements de designer ».

Éric Boyko achète du Couche-Tard

Le grand patron de Stingray Digital, Éric Boyko, a fait l’acquisition de 2000 actions du détaillant Alimentation Couche-Tard pour un peu plus de 120 000 $. Il détient pour un peu moins de 400 000 $ d’actions de Couche-Tard où il siège au conseil d’administration. Le titre de Couche-Tard fait du sur-place depuis deux ans. Dans une entrevue en 2016 à Télé-Québec, le grand patron de Couche-Tard, Alain Bouchard, avait salué le travail de Boyko et dit qu’il investirait dans Stingray s’il avait de l’argent à placer.

Tom Brady vend son penthouse new-yorkais

Photo site American Luxury

Le quart-arrière vedette Tom Brady et sa femme, la top-modèle Gisele Bundchen, ont finalement réussi à vendre leur penthouse de Manhattan qui était offert à un montant proche de 14 M$ US, ont rapporté plusieurs médias américains cette semaine.