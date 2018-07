Odysseo: la fin d’un périple

Dans quelques jours, les artisans du spectacle équestre Odysseo, création de la compagnie montréalaise Cavalia, amorceront leur dernière série de représentations dans la grande région de Montréal. Pour le public d’ici, il s’agit donc de l’ultime occasion d’assister à cette odyssée, à la fois grandiose et poétique, dans sa forme actuelle.

Aujourd’hui associé à ses fils Mathieu et David, qui œuvrent au sein de la compagnie depuis ses débuts, le dirigeant estime que son entreprise est plus solide que jamais.

« Ce qui nous donne la force de continuer, quand nous avons des bas, c’est la force de la famille. On se serre les coudes et quand c’est plus difficile, il n’y a personne qui quitte le bateau pour aller voir ailleurs. On se retrousse les manches et on avance. »