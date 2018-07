Quand des amateurs se mesurent à des professionnels de la LNH

Imaginez un tournoi de hockey où aucun match n’est disputé, mais seulement des échappées. C’est ce que l’événement «Make your move» a trouvé comme idée afin d’attirer des joueurs de hockey professionnels, tout comme des joueurs amateurs.

Ces affrontements permettent aux hockeyeurs amateurs d’affronter des joueurs ainsi que des gardiens de but de plusieurs ligues professionnelles telles que la Ligue nationale de hockey (LNH), la Ligue américaine (AHL), la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et même la Ligue continentale (KHL).

La formule des matchs est simple; les équipes sont formées de quatre joueurs et d'un gardien et doivent marquer le plus de buts possible en dix échappées.

Des nombreux joueurs présents, dont l'attaquant du Canadien de Montréal Nikita Scherbak, celui des Islanders de New York Anthony Beauvillier ainsi que le gardien des Golden Knights de Vegas Zachary Fucale, ont notamment pu démontrer l’étendue de leur talent à ceux qui étaient présents, samedi, au Centre Excellence Sports Rousseau, à Boisbriand.

«Ce n’est pas parce que tu joues dans une ligue de garage que tu n’es pas capable de déjouer les meilleurs au monde, a expliqué le fondateur du tournoi, Olivier Gervais. Ça nous permet de nous mesurer aux meilleurs et d’avoir de beaux souvenirs.»

Un qui est d'ailleurs sorti du lot est le joueur de la KHL et ex-joueur du circuit Courteau, Eliezer Sherbatov, qui y est allé de plusieurs feintes à couper le souffle.

«Il est celui qui m'a donné le plus de difficultés. Simon Després m'a aussi donné du fil à retordre, lui qui a un lancer très puissant. C'était difficile de les arrêter», a mentionné Fucale avec le sourire.

Les enfants peuvent également participer aux festivités, étant donné que ce tournoi est disponible dans les catégories Atome, Pee-wee et Bantam.

L'an prochain, «Make Your Move» prévoit organiser des tournois dans une dizaine de villes à travers le Québec durant tout l'été pour sa troisième édition.

«On veut permettre à tous les joueurs de la province de jouer contre les meilleurs, c’est important pour nous que notre tournoi prenne de plus en plus d’ampleur», a affirmé M. Gervais.