Lorsqu’il fait beau, qu’on est relaxe et que le temps ne compte plus, rien n’est plus apaisant et doucereux que l’apéro. Un ou deux petits verres à jaser de tout et de rien avant le divin repas du soir. Une tradition vieille comme le monde et universelle comme l’amour, l’amitié, le sourire. Comme si on fendait deux rythmes du quotidien, comme si on détachait l’ambiance du jour et celle du soir. Après les sérieux devoirs de la journée, enfin la récompense mouillée par le verre de l’amitié, de la déconnexion. D’ailleurs, l’expression tchin-tchin a été popularisée par les Britanniques qui vivaient en Chine. Les Chinois disaient tsing tsing, qui signifie « salut ».

Combien de Français, après le boulot, s’arrêtent au Café des Sports pour le Pastis qui, comme le disait Fernandel, est comme les seins d’une femme : « Un, c’est pas assez, et trois, c’est trop ».

Salut !

Et mon père, après une journée au moulin à scie, ne manquait pas son petit stop à l’hôtel pour enfiler ses deux gins amicaux avant de rentrer souper à la maison, où ma mère faisait semblant de ne pas s’en rendre compte.

Et moi, si à la fin d’une journée de travail dans le puzzle de Montréal la radio m’annonce que le pont est sclérosé, il ne m’en faut pas plus. J’attendrai que la cohue soit dissipée et devinez comment.

Quel beau petit moment de petit rosé, Dry-Martini, Bloody-Ceasar ou une bonne blonde froide, surtout quand on est en vacances et que rien ne presse.

En ce beau samedi, vers 17 h cet après-midi, je vous le dis tout de suite... Santé... Tchin-Tchin... Tsing-Tsing... Cheers... Salute !

Diguidi

Des émissions La Voix, il y en a partout dans le monde. À Montréal, la plus populaire est La Voix... de contournement.

Il serait très étonnant de voir Max Pacioretty et Marc Bergevin en vélo tandem cet été.

Mélanie Joly au ministère du Tourisme. Est-ce la fin des taxes dans les hôtels ?

Compétition de cloueurs au Centre y tiennent des marteaux.

J’ai suivi une diète à la Téquila. En 10 jours, j’ai perdu 10 livres... et mes licences.

À mardi

N’oubliez surtout pas d’avoir du plaisir. C’est un ordre.