«The Hangover m’a donné une carrière» –Ken Jeong

En 2009, Ken Jeong offrait une performance mémorable dans le film The Hangover. Dans la peau du méchant et complètement déluré Mr. Chow, Jeong allait rapidement connaître une gloire planétaire. Pas mal pour celui qui a pratiqué la médecine pendant des années avant de faire le saut à Hollywood ! Le Journal s’est entretenu avec l’acteur coréen américain à quelques jours de son passage à Just For Laughs.

Vous allez animer votre propre gala Just For Laughs la semaine prochaine. Comment vous sentez-vous en ce moment ?

« Je suis excité et vraiment honoré d’animer mon propre gala. Je me souviens la première fois que je suis allé à Montréal, il y a 18 ans. J’y avais fait deux petits spectacles. J’y suis retourné quelques fois par la suite. Mais je ne pensais jamais en un million d’années de me faire proposer l’animation d’un gala. »

Photo courtoisie

Qu’avez-vous prévu faire comme numéros dans ce gala ?

« En ce moment, j’ai une heure de numéros que je fais en tournée à travers les États-Unis. Je crois que dans les dix premières minutes du gala, je vais parler de ma célébrité, des films The Hangover et de mon emploi comme médecin que j’avais avant. Je vois mon monologue d’introduction comme étant auto­biographique. »

Jusqu’à quel point les trois films The Hangover ont-ils été importants pour votre vie et votre carrière ?

« Si ce n’était pas de The Hangover, je ne serais pas en train de vous parler en ce moment. The Hangover m’a donné une carrière. Je ne ferais pas de stand-up, je n’aurais pas mon propre spectacle sans ça. Tout mon succès des neuf dernières années est directement lié à The Hangover­­­. Ça a changé ma vie, comme si j’étais passé du noir et blanc au techni­color. Il y a une partie de moi qui est vraiment confortée. Je sais que lorsque je mourrai les gens diront : c’était le gars de The Hangover. Ça me convient parfaitement. »

Vous avez pratiqué la médecine durant plusieurs années avant de faire le saut à Hollywood. Vous ennuyez-vous parfois de ce milieu ?

« Pas vraiment, pour être honnête. Je ne m’ennuie pas de pratiquer la médecine, mais je m’ennuie de mes patients. Les gens me demandent souvent si je pratique encore la médecine aujourd’hui. Pourquoi je ferais ça ? [...] La vie comme acteur hollywoodien est un peu meilleure (rires). »

Ken Jeong animera son gala Just For Laughs le 26 juillet, à 21 h 45, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Pour les détails : hahaha.com.