Tiger Woods peut garder espoir à l’Omnium britannique

La table est mise pour un spectacle de qualité, dimanche, lors de la dernière journée de l’Omnium de golf britannique alors que Tiger Woods a profité de la troisième ronde pour se hisser dans le haut du tableau.

Remettant une carte de 66 (-5) samedi, Woods partage le sixième rang avec six autres golfeurs, à quatre coups des meneurs. Les Américains Kevin Kisner, Xander Schauffele et Jordan Spieth viennent ainsi en tête, à -9. Kevin Chappell, des États-Unis, et Francesco Molinari, de l’Italie, sont les seuls autres golfeurs à devancer Woods.

Après avoir joué la normale de 71 lors des deux premières journées sur le parcours de Carnoustie, en Écosse, Woods a réussi cinq oiselets à ses 11 premiers trous, samedi, obtenant un autre «birdie» au 14e fanion avant de commettre un boguey au 16e.

«C’était bien, ça fait plusieurs années que je ne me suis pas senti comme ça, a commenté Woods, sur le site web de l’Omnium britannique. Avec tout ce qui est arrivé ces dernières années, je ne savais si que cela allait survenir encore, mais j’y suis, j’arrive un dimanche avec une chance de remporter un tournoi majeur. Ça va être plaisant.»

À un moment dans la journée de samedi, pendant que certains adversaires entamaient à peine leur troisième ronde, Woods a même partagé la tête, à -6.

«Je ne savais pas que j’étais à égalité en tête à un certain moment, mais j’avais su que j’étais à un seul coup», a admis Woods.

Le défi demeure énorme de rattraper les co-meneurs. Parmi eux, Spieth est le champion en titre de l’Omnium britannique, lui qui l’avait emporté l’an dernier au Royal Birkdale, à Southport. Il tentera ainsi de conserver jalousement la Claret Jug, trophée emblématique relié au tournoi.

À 24 ans, Spieth compte trois titres majeurs, lui qui a aussi été vainqueur du Masters et l’Omnium des États-Unis en 2015.

Concernant Woods, il est à la recherche d’un 15e triomphe lors d’un tournoi majeur. Sa dernière conquête du genre remonte toutefois à plus de 10 ans : lors de l’Omnium des États-Unis, en juin 2008. Il avait alors vaincu en prolongation son compatriote américain Rocco Mediate.

Une ronde de 64 pour Rose

Parmi les autres résultats de samedi à l’Omnium britannique, le Canadien Adam Hadwin a joué la normale (71) et partage le 51e échelon, à +1, avant le dernier jour.

Le meilleur pointage de la troisième ronde fut celui de Justin Rose. Avec une carte de 64 (-7), grâce à sept oiselets, il montre un cumulatif de 209 coups et se retrouve à -4. En répétant ses exploits dimanche, Rose pourrait lui aussi s’inviter miraculeusement à une bataille pour le titre.