Vous avez porté votre foulard de la mauvaise façon toute votre vie

Il n’y a pas de doute, le foulard en soie est l’un des accessoires les plus convoités durant la période estivale pour enjoliver sa chevelure ou tout simplement, pour camoufler un #BadHairDay. Yay!

Mais si on vous disait que vous avez porté ce bout de tissu de la mauvaise façon pendant toutes ces années? Cette saison, en plus de le porter sur votre tête, ce foulard deviendra votre meilleur allié lorsque vous n’aurez plus de haut à vous mettre sur le dos.

Une publication partagée par Camila Cabello Updates (@camilasupdates) le 27 Juin 2018 à 11 :54 PDT

Camila Cabello a été repérée à Barcelone avec un foulard noué autour de son dos et depuis, les internautes capotent!

Une publication partagée par Camila Cabello Updates (@camilasupdates) le 27 Juin 2018 à 12 :20 PDT

La chanteuse a plié en deux sa grande écharpe de soie pour former un triangle, puis l’a attachée autour de son torse pour former le top parfait.

C’est une manière bien efficace de combattre la chaleur tout en étant stylé!

Une publication partagée par NOEMIE LACERTE (@noemielacerte) le 9 Juin 2018 à 2 :01 PDT

Il n’y a pas qu’à l’international que la tendance du foulard autour du torse est portée. L'influenceuse Noémie Lacerte arbore à merveille son foulard en soie lors des journées chaudes d’été.

Sans plus tarder, voici une sélection d’écharpes en soie vraiment abordables pour maîtriser ce look sans effort :

28$ à aldoshoes.com

10$ à zara.com

13$ à hm.com

9$ à forever21.com

