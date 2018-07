5 looks de festival vraiment pas plates à recopier sur-le-champ pour Osheaga

En collaboration avec

Le décompte est commencé! Osheaga, le festival le plus attendu de l’été, est à nos portes.

Vous manquez d'inspiration pour vous créer des looks de feu pour ce week-end festif? Pas de panique, l'équipe de billie jean a fouillé sur Instagram et vous a repéré les plus beaux styles des festivaliers.

Voici donc cinq options ultra-fresh, faciles à reproduire et à petits prix (dans la majorité des cas)!

1. L'ensemble mix & match (celui à gauche)

Une publication partagée par Jerome Duran (@jeromeduran) le 14 Avril 2018 à 2 :03 PDT

Pour recréer ce look, c'est super simple : il ne faut pas avoir peur de mélanger les styles. Pour cet ensemble, la mannequin Romee Strijd a emprunté des éléments du style rock et street style, tout en gardant un côté sexy avec un justaucorps en dentelle qui rappelle la lingerie.

Elle a complété le tout à merveille avec un pantalon rouge flash, des lunettes de soleil surdimensionnées, un sac banane et des bottes blanches lacées.

Justaucorps en dentelle, 20 $, hm.com

Pantalon, 40 $, hm.com

Sac banane, 20 $, hm.com

Bottes, 60 $, hm.com

Lunettes de soleil, 13 $, hm.com

2. Le look sporty chic

Une publication partagée par Teen Vogue (@teenvogue) le 14 Avril 2018 à 4 :44 PDT

Qui de mieux pour nous inspirer que notre préf Millie Bobby Brown? Un petit haut blanc, un pantalon palazzo rose pastel, des chaussures blanches, des space buns et le tour est joué! En plus d’être chic à souhait, l’ensemble a une touche à la fois sportive et confortable. Un combo très apprécié dans les festivals.

Haut, 18 $, hm.com

Pantalon, 40 $, hm.com

Collier, 15 $, hm.com

Souliers, 30 $, hm.com

3. Le look boho romantique

Une publication partagée par NOEMIE LACERTE (@noemielacerte) le 8 Juin 2018 à 8 :36 PDT

La transparence est l’une des tendances fortes de la saison estivale et Osheaga est l’occasion parfaite pour l’oser sans retenue. La tenue de la belle Noémie Lacerte se distingue par un justaucorps agencé à une robe transparente. La ceinture donne du punch à son look, tout comme son joli sac à main. Un style vraiment féminin, loin d’être vulgaire.

Robe, 149 $, hm.com

Ceinture, 20 $, hm.com

Boucles d’oreilles, 8 $, hm.com

Sac à main, 45 $, hm.com

4. Pleins feux sur les rayures à bandes larges

Une publication partagée par Noémie B. (@noemiebannes) le 29 Janv. 2018 à 9 :35 PST

Pour éviter de passer inaperçue durant le festival, misez sur les rayures de toutes les couleurs afin de vous faire remarquer à des kilomètres. YAS! Optez pour un pantalon palazzo pour le confort et agencez-le à un haut d’une couleur unie pour laisser le spotlight au motif.

Complétez le look avec de jolies chaussures blanches et un bandeau noir.

Pantalon, 40 $, hm.com

Haut court à volants, 14 $, hm.com

Chaussures, 30 $, hm.com

5. Le grand retour du look western

Une publication partagée par • Coachella Festival • (@coachellastyles) le 22 Avril 2018 à 8 :17 PDT

S’il y a un endroit où on peut mettre le paquet avec le look boho cowboy, c’est bien Osheaga! Les teintes de beige et de brun, les franges ainsi que le crochet sont les éléments clés pour créer un look d'inspiration western. Pour une touche plus féminine, les broderies de fleurs s’intègrent comme un charme à l’ensemble.

Robe, 60 $, hm.com

Kimono, 20 $, hm.com

Ceinture, 20 $, hm.com

Collier, 15 $, hm.com

Lunettes de soleil, 10 $, hm.com

Sac à bandoulière, 25 $, hm.com

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!