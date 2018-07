Adultère: Le tour de la question

Sa conclusion est sans appel : non, l’adultère n’est pas le signe officiel d’un couple qui ne fonctionne plus. Elle fait le tour de la question dans son nouveau livre, un succès figurant au palmarès du New York Times.

À son avis, on peut tromper son partenaire sans être malheureux, sans remettre en cause son amour ni son désir, mais plutôt pour se sentir vivant.

« Ce sujet est important : c’est une des causes principales du divorce. C’est un sujet qui a énormément changé, mais qui a toujours existé à l’intérieur du couple. D’étudier le couple à travers une grosse crise comme celle-ci pouvait m’apporter énormément de données pour parler de ce qu’on attend des couples d’aujourd’hui, de ce qu’est une bonne relation, etc. »

L’infidélité a toujours existé, fait partie de tous les modèles de mariages et tous les modèles de couples. « Elle n’a jamais été une question égale entre hommes et femmes : elle a toujours été condamnée chez les femmes, pour des raisons de paternité et de patrimoine. Les hommes ont souvent eu une licence pour être infidèles et les femmes peuvent même être lapidées et détruites. »