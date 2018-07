LACOMBE, Renault



À l'Hôpital Royal Victoria, le 14 juillet 2018, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Renault Lacombe, fils de feu Marie-Claire Beaudoin et de feu Louisville Lacombe.Il laisse dans le deuil son fils Jonathan, Linda Mireault, sa soeur Rosanne, son frère Claude, son bon compagnon Tirex ainsi que plusieurs autre parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:560, LAKESHORE DR., DORVAL514-631-1511le samedi 28 juillet de 10h à 13h et de 15h à 19h.