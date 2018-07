Champions de demain: à 13 ans et aux portes de Tokyo

« Aller aux Jeux olympiques de 2020, c’est ce que Zoé veut, c’est ce que ses parents veulent, c’est ce qu’on veut aussi. On pousse vers ça. Si ça fonctionne, bingo ! Si ça ne fonctionne pas, on garde quand même 2024 dans la mire. »

À 13 ans et seulement à sa première année d’admission chez les juniors de 15 ans et moins, elle vient d’aligner le titre de championne canadienne au concours multiple, en mai dernier, suivi d’une médaille d’argent aux championnats panaméricains en Argentine, deux semaines plus tard.

Si on évoque déjà Tokyo pour elle, et même si elle n’y aurait alors que 15 ans, c’est parce qu’elle représente le projet féminin le plus porteur des 30 dernières années au prestigieux club Gymnix de Montréal. C’est peu dire quand on sait que ce club a hissé six de ses athlètes jusqu’aux Jeux olympiques en 45 ans d’histoire.