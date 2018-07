Champions de demain: Félix le chat, nouvelle version

« Les années les plus difficiles s’en viennent pour lui. Ce qu’il a accompli jusqu’à maintenant est exceptionnel, mais il va compétitionner de plus en plus contre des skieurs de mon âge et qui ont plus d’expérience que lui. Il ne doit pas se laisser impressionner. Il doit prendre sa place dans le parcours, ce que j’ai fait moi aussi. Même si j’étais le plus jeune, dans ma tête, je me disais que je méritais d’être là. » — Mikaël Kingsbury