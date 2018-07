Un message clair envoyé à la ligue

PORTLAND | L’Impact est passé vraiment proche de l’exploit samedi soir contre les Timbers mais il aura finalement tout juste manqué un peu de finition en attaque, sinon il repartait avec la victoire. Ça risque de se corriger avec l’arrivée de Jimmy Briand.

En effet, l’En Avant Guingamp a confirmé dimanche que son attaquant était bel et bien transféré à l’Impact pour respecter sa volonté. L’Impact n’a pas encore confirmé la nouvelle. Briand est un joueur qui devrait être en mesure de marquer entre 10 et 15 buts par saison en MLS en autant qu’il s’adapte au style de jeu nord-américain.

En trois saisons à Guingamp, l’attaquant de 32 ans a inscrit 32 buts et 15 passes en 118 matchs.

L’Impact devra procéder à une transaction pour acquérir une place de joueur international ou encore libérer ou échanger un de ses joueurs internationaux.

Avec l’émergence offensive d’Alejandro Silva et Saphir Taïder, l’attaque commence à être drôlement diversifiée et ne compte plus uniquement sur Ignacio Piatti.

Appuyé par Silva et Taïder, et bientôt par Briand, Piatti risque d’être encore plus dangereux.

En effet, comme l’attaque montréalaise sera nettement plus diversifiée, Nacho aura plus d’espace pour travailler et pour faire mal aux défensives adverses en ayant plus de solutions à sa portée pour distribuer le ballon avec ses passes mortelles.

Exploit

Revenons au match de samedi et à la notion d’exploit, parce qu’arracher un point au Providence Park en est un. Seulement deux autres équipes l’ont fait cette saison.

L’Impact est devenu seulement la seconde équipe à marquer deux buts au domicile des Timbers en 2018.

Les Timbers n’ont pas perdu à leurs 13 derniers matchs en MLS et sont invaincus à domicile depuis le 18 juillet 2017.

Si l’Impact était parvenu à soutirer les trois points de la victoire, ç’aurait été une réalisation remarquable.

« On pourrait le voir comme deux points perdus, mais si on nous avait dit en venant ici, après avoir joué mercredi, qu’on aurait eu un point, on aurait sûrement été assez satisfaits », a admis Evan Bush avec raison.

On a surtout vu un Impact qui a fait preuve de beaucoup de caractère face à un adversaire coriace et le XI montréalais a voulu imposer le tempo et y est parvenu pendant l’essentiel de la première demie.

Et quand les Timbers ont appuyé sur l’accélérateur, les joueurs du Bleu-blanc-noir se sont serré les coudes.

« On a continué d’avancer après avoir donné deux mauvais buts, pour aller chercher un point, ça démontre beaucoup de caractère », a mentionné Bush.

Sur la bonne voie

Rémi Garde a parlé de la meilleure performance de l’équipe à l’étranger et il n’a pas tort. On a vu une équipe qui a énormément progressé et qui peut commencer à se frotter aux meilleurs de la MLS.

« J’ai dit aux joueurs que si on gardait tous les ingrédients qu’on a mis dans ce match, l’intensité, la tactique, la solidarité et l’état d’esprit, on est sur la bonne voie », a confié l’entraîneur.

Ce point pourrait avoir son importance en fin de saison. Pour le moment, l’Impact est passé du fond du classement au mois de mai à la 5e position dans l’Est.

« On s’est dit qu’il fallait commencer à accumuler sur la route, parce que si on veut monter au classement, c’est ce qu’il faut qu’on fasse », a expliqué Samuel Piette.

Défi

L’Impact reste dans l’Ouest jusqu’à jeudi. Il affrontera les Whitecaps de Vancouver mercredi, lors du match retour de la demi-finale du Championnat canadien. Il a remporté le match aller 1 à 0 à Montréal.

L’équipe reviendra ensuite à Montréal et recevra Atlanta au Stade Saputo, samedi.

Même si l’équipe n’a pas perdu à ses six derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues, il s’agira d’une mission très périlleuse, puisqu’elle en sera au dernier de sept matchs en 22 jours.

De plus, Rémi Garde ne sera pas sur la ligne de touche, puisqu’il sera suspendu après avoir été expulsé en deuxième demie, samedi soir.

L’équipe pourrait aussi être privée de Rudy Camacho, qui a reçu un coup au mollet droit.