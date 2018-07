«Juste pour ados» : les jeunes fidèles au rendez-vous

La pluie s’est tue juste à temps pour permettre aux jeunes de s’amuser avec leurs idoles lors de la troisième édition du grand rassemblement «Juste pour ados», de Juste pour rire, dimanche après-midi, sur la place des Festivals.

Animé par Pascal Morrissette – aussi instigateur du projet – l’événement reprenait son concept consacré des deux dernières années : un spectacle d’une heure composé de numéros plus loufoques les uns que les autres, réunissant les personnalités les plus adorées des adolescents, suivi d’une longue séance d’autographes à laquelle se sont prêtés une centaine de comédiens, chanteurs, sportifs et autres visages célèbres de la télévision et de YouTube, davantage connus du public cible de «Juste pour ados» que de leurs parents.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Certains auraient même fait le pied de grue depuis aussi tôt que 5h du matin, malgré le temps maussade, pour être assurés d’occuper une place de choix aux abords de la longue barrière (de la grande scène jusqu’à la rue Sainte-Catherine), à l’intérieur de laquelle ont défilé les vedettes.

Ludivine et le Goliath

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Sarah-Jeanne Labrosse, Jean-Philippe Dion, Alice Morel-Michaud, Maxim Martin et sa fille Livia, Julien Lacroix, Marianne St-Gelais, Charles Hamelin, Lili-Ann De Francesco, Lenni Kim et Catherine Éthier comptaient parmi les étoiles qui ont brillé à l’édition 2018 de «Juste pour ados».

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Ludivine Reding, habituée de la fête, vivait pour la première fois une rencontre d’une telle ampleur avec ses admirateurs après le tourbillon «Fugueuse», qui l’a emportée l’hiver dernier.

«Je suis un peu excitée, j’ai hâte de voir ce qui va se passer», a confié l’actrice, quelques minutes avant sa prestation.

«Les autres années, quelques personnes me reconnaissaient, mais cette année, je suis l’une des têtes d’affiche. Pascal Morrissette m’a comparée au Goliath à La Ronde!» a-t-elle ajouté en riant.