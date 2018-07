La routine santé de Mathieu Quesnel

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Pour le comédien de 36 ans, le sport a toujours fait partie intégrante de sa vie alors qu’il a cumulé les expériences en football, hockey et baseball dès son plus jeune âge. Depuis peu, celui que l’on a notamment vu en tant que « comédien maison » sur le plateau de SNL Québec, ainsi que dans les films De père en flic 2 et Le vrai du faux, s’adonne aussi à la course à pied, lorsque le temps manque pour se rendre au gym. La recette ? « Je suis très matinal. Le matin, je me réveille et rapidement, je suis proactif », affirme le père de deux enfants de 6 et 4 ans. « J’ai un passé de sport qui est ancré en moi. Je n’ai pas besoin de grand-chose pour me repartir et redevenir en forme ».

Photo Fotolia

As-tu un objectif d’entraînement ?

Mathieu Quesnel affirme bouger le plus souvent possible pour rester « équilibré ». « Ma pensée globale dans la vie, c’est l’équilibre. On parle d’entraînement, oui, mais la santé physique et mentale, c’est tout aussi important. Ce qui m’aide, c’est que je suis joueur, surtout avec les enfants. Je joue, je cours souvent avec eux », lance-t-il.

Photo Fotolia

Comment restes-tu motivé ?

Pour rester motivé malgré ses horaires atypiques et souvent en soirée lorsqu’il joue au théâtre, Mathieu Quesnel doit parfois réduire son temps alloué à l’entraînement pour y arriver. « Dans ce temps-là, je le fais intensément [m’entraîner] pour que ce soit fait. Au lieu d’aller au gym pendant une heure, j’y vais trente minutes, mais je ne me donne aucun répit, c’est en intensité. Je trouve que c’est un bon truc quand ça nous tente moins. Une heure, ça peut paraître long, mais une demi-heure, c’est vite passé ».

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Lorsqu’il est question de passer à table, la règle est très claire pour le comédien : manger de tout. « Je mange vraiment de tout, sans exception. Je ne suis pas végétarien, mais j’aime manger végé à l’occasion. Ça me vient de ma mère, elle me disait toujours : varie tes poisons ! » se rappelle-t-il, précisant qu’il mange le plus souvent possible des aliments « à l’état brut ». « Je ne rajoute pas de sel ou de beurre. J’aime les aliments non transformés ».

Photo Fotolia

Quel est ton endroit préféré à Québec ?

Ayant déjà résidé dans le Vieux-Québec il y a quelques années, Mathieu Quesnel connaît bien la ville... Et ses côtes à vélo ! Son endroit préféré pour s’entraîner est le parc Victoria.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Photo courtoisie

Avec les enfants, c’est le ski alpin, pour lequel il a retrouvé la piqûre récemment. Mais, son sport favori reste le hockey cosom, qu’il pratique depuis longtemps.