Le bilan des inondations au Vietnam grimpe à 19 morts

HANOÏ, Vietnam | Des inondations consécutives à un typhon qui a déferlé sur le centre et le nord du Vietnam ont fait au moins 19 morts et 13 disparus, selon un nouveau bilan communiqué dimanche par les services de gestion des catastrophes.

Le typhon Son Tinh a touché terre mercredi. La tempête est désormais classée en dépression tropicale.

De vastes régions urbaines comme rurales, dont la capitale Hanoï, ont été affectées par les inondations et les glissements de terrain.

D'après le site officiel d'informations VNExpress, les habitants du district de Chuong My, dans la banlieue de Hanoï, ont été priés d'évacuer leur domicile et de se mettre en hauteur de crainte d'inondations.

Le site publie des photos de gens vêtus d'imperméables en plastique en train de déplacer des sacs de marchandises et du bétail.

«Ma maison est située très bas. J'ai dû déplacer tout le riz», a dit à VNExpress Nguyen Duy Dong. «Nous avons déplacé plus d'une tonne de riz».

D'après les autorités, plus de 15 000 maisons ont été endommagées ou détruites tandis que plus de 110 000 hectares de cultures sont sous l'eau. Plusieurs routes sont également inondées.

Le Vietnam est frappé chaque année par plus d'une dizaine de tempêtes ou de typhons qui font des centaines de morts. Les tempêtes surviennent principalement entre mai et octobre, durant la mousson, et la côte centrale de ce pays d'Asie du Sud-Est est la plus régulièrement touchée.

En 2017, 389 personnes ont péri dans des catastrophes naturelles au Vietnam. Elles ont fait 2,6 milliards de dollars de dégâts, selon les chiffres du gouvernement.