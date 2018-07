Le making of de Cyrano

La comédie Edmond, d’Alexis Michalik, créée en 2016 à Paris, sera présentée dans les prochains jours au TNM en grande première en Amérique du Nord. Gagnante de cinq Molières, l’année dernière, la pièce relate les moments difficiles de l’auteur et metteur en scène Edmond Rostand qui ont précédé la création de la pièce Cyrano de Bergerac.

À l’instar de la production de Paris, on verra douze acteurs sur scène. « Ils ont 60 personnages à interpréter », souligne Serge Denoncourt qui ajoute que l’histoire compte plusieurs personnages connus, dont Feydeau, Tchekov et Sarah Bernhardt. Si la pièce est basée sur l’histoire vraie d’Edmond Rostand, il faut aussi savoir que l’auteur franco-britannique­­­, Alexis Michalik, qui est aussi metteur en scène, y a ajouté une part de fiction. D’ailleurs, il souhaitait en premier lieu en faire un film. Ainsi, à travers cette histoire, les spectateurs comprendront la manière dont on monte une pièce et seront témoins de ce qui se passera backstage. On nous annonce un rythme époustouflant avec d’importants changements de costumes.