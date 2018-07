Les Blue Jays remontent la pente et complètent le balayage

Les Blue Jays ont inscrit quatre points en fin de huitième manche pour l’emporter au compte de 5-4 et balayer leur série de trois matchs contre les Orioles de Baltimore, dimanche à Toronto.

Des circuits de deux points de Randal Grichuk (13e) et de Yangervis Solarte (17e) ont permis aux favoris locaux d’effacer un retard de trois points.

Après avoir saboté une avance en neuvième manche vendredi, Tyler Clippard s’est ressaisi en ne donnant rien lors de la manche ultime. Il a ainsi enregistré un septième sauvetage cette saison, lui qui a eu 13 occasions d'y parvenir.

Les Orioles devant

Les visiteurs s’étaient précédemment forgé une avance notamment grâce à la 12e longue balle de la saison de Jonathan Schoop en sixième. Cette frappe a permis d’ajouter un point au tableau.

Jace Peterson (simple) et Renato Nunez (double) ont également contribué à l'effort, tandis que Mark Trumbo a croisé le marbre en vertu d’une erreur en huitième.

Bien qu’il ait donné deux points lors du huitième tour au bâton, John Axford (4-1) a mérité la victoire.

J.A. Happ a été le premier lanceur à se rendre au marbre pour les Blue Jays. Il a permis un point et quatre coups sûrs tout en retirant neuf adversaires sur des prises en cinq manches.

Son coéquipier Solarte a été à l’origine du premier point de la rencontre. Il a poussé Kendrys Morales vers le marbre avec un double lors du quatrième engagement aux dépens d’Andrew Cashner.

Il s’agissait par ailleurs du seul point concédé par Cashner. L’artilleur a alloué six frappes en lieu sûr et un but sur balles en cinq manches et deux tiers de travail. Tanner Scott (1-2) a subi la défaite.

Le Québécois Russell Martin a été blanchi en quatre présences au bâton, étant retiré sur des prises une fois.

Les Blue Jays entameront à compter de lundi une série de trois parties contre les Twins du Minnesota, au Rogers Centre.