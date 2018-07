Les forces policières du Québec répliquent aux Hells Angels

Les menaces de mort « sans équivoque » reçues par un haut gradé de la Sûreté du Québec et son père, l’ancien défenseur étoile du Canadien Guy Lapointe, ont été condamnées vigoureusement par les forces policières.

Le Journal révélait hier que la SQ était sur un pied de guerre depuis la réception d’une lettre à son quartier général de la rue Parthenais, à Montréal, qui menaçait son directeur des communications, l’inspecteur Guy Lapointe, et son père du même nom. Les menaces proviendraient des Hells Angels ou de leurs sympathisants.

À la SQ, on est convaincu que l’inspecteur Lapointe a été ciblé parce que c’est lui qui parle au nom du corps policier dans les médias lorsqu’il est question d’opérations contre les motards.

« Vous avez menacé Guy et son père, et nous sommes aujourd’hui plus de 15 000 policiers au Québec concernés par cette menace », a réagi l’inspecteur Ian Lafrenière en tant que président du Regroupement des communicateurs d’urgence du Québec.

Attaque à la démocratie

Le chef des communications au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a qualifié les menaces d’« attaque à la démocratie que personne ne peut tolérer ».

« Nous sommes interpellés par cette menace et l’ensemble de la communauté policière est unie dans sa réponse et sa lutte au crime organisé », a déclaré Martin Prud’homme, directeur par intérim du SPVM et ancien grand patron de la SQ.

En décembre, M. Prud’homme avait lancé un message clair : les motards vont avoir les forces policières « dans les pattes chaque jour », alors que les Hells recommençaient à s’afficher en public.

Il a mis sur pied de nouvelles brigades pour surveiller les motards, dont la création de l’Escouade nationale de répression contre le crime organisé.

« Les motards sont plus présents que jamais. Ils s’affichent en toute impunité, et par l’intimidation. On va combattre le feu par le feu », avait d’ailleurs dit dans l’édition du Journal du 9 décembre dernier l’inspecteur Guy Lapointe.