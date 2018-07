L’ex-candidate à la mairie de Longueuil Josée Latendresse décline l’offre de la CAQ

LONGUEUIL | L’ancienne candidate à la mairie de Longueuil Josée Latendresse a annoncé dimanche qu’elle ne se présentera pas sous la bannière de la CAQ aux élections provinciales de l’automne.

Mme Latendresse était en sérieuse réflexion ces derniers jours après avoir été approchée par le parti de François Legault pour se présenter dans la circonscription de Marie-Victorin.

Dimanche, sur Facebook, celle qui travaille encore de près avec les conseillers municipaux de son parti élus aux dernières élections municipales a dit qu’elle avait décliné l’offre de la CAQ, en expliquant son choix.

«Cette occasion de contribuer autrement à l’essor de Longueuil, dont de nombreux enjeux dépendent des élus provinciaux, m’a amenée à une profonde réflexion, écrit-elle. Je partage avec la CAQ de nombreux points de vue sur leurs priorités spécifiques à notre région, notamment en matière de gouvernance et de transport collectif. Toutefois, vous avez été nombreux à m’écrire et vos messages m’ont convaincue que ma place à l’échelle municipale est la plus pertinente pour défendre vos intérêts.»

Aux élections municipales de novembre dernier, Josée Latendresse avait échappé la mairie de peu, ayant été battue par Sylvie Parent par seulement 110 voix. Un recomptage judiciaire avait été demandé par l’équipe de Mme Latendresse.