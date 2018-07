Mystery file le parfait bonheur en Europe

Active depuis 1986, la formation rock progressive montréalaise Mystery connaît beaucoup plus de succès en Europe qu’au Québec. Les choses pourraient toutefois changer avec son septième album studio intitulé Lies and Butterflies.

Un disque qui vient d’être lancé en Europe­­­ et qui sera mis en marché en Amérique du Nord le 10 août sur les plateformes de téléchargement et sur l’étiquette Unicorn Records.

Fondateur et guitariste de la formation, Michel St-Père avoue avoir été un peu découragé par cette situation dans le passé.

« Je ne m’énerve plus avec ça. Les choses roulent bien pour nous en Europe, et c’est correct. Il y a plein de groupes comme nous en Europe, qui vivent un peu la même chose que ce que l’on connaît au Canada. On a hâte d’entendre parler de nous dans les médias, mais ça commence tranquillement », a-t-il laissé tomber, lors d’un entretien.

Le musicien indique que les préventes pour Lies and Butterflies sont en augmentation au Québec et au Canada.

« Je suis même très étonné » a-t-il fait savoir, 24 heures avant de monter sur scène à Lorelei en Allemagne.

Châteaux forts

La formation constituée de Michel St-Père, du chanteur Jean Pageau, du guitariste Sylvain Moineau, du bassiste François Fournier, du claviériste Antoine Michaud et du batteur Jean-Sébastien­­­ Goyette, connaît du succès en Europe, depuis 2013.

Mystery, qui a vu le jour en 1986, est très actif en Europe, a donné des concerts en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, au Mexique, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Royaume-Uni et au Canada.

« La majorité de nos ventes d’albums sont en Europe. On vend de plus en plus de disques et notre public augmente toujours. Ça nous donne de belles opportunités et c’est super plaisant de jouer là-bas. Notre statut de groupe rock-progressif canadien nous permet même d’avoir de meilleurs cachets qu’une formation qui a un parcours semblable au nôtre et qui vient de là-bas », a-t-il fait savoir.

« L’Allemagne et la Hollande sont nos châteaux forts en Europe. On voit plein de chandails de Mystery dans nos concerts en Espagne, en France et en Norvège et les gens chantent les paroles de nos chansons », a indiqué Michel St-Père.

Deuxième maison

Le guitariste est fier du nouvel album qui contient sept titres, dont une pièce qui dure 17 minutes et une autre 15 minutes, même s’il avoue avoir de la difficulté à se prononcer sur un disque qui est encore tout frais.

« On a toujours, moi le premier, de gros doutes, lorsque l’on vient de terminer l’enregistrement d’un album. J’ai peur que ça soit ordinaire et que les gens ne l’aiment pas. Ça dure un petit bout de temps », a-t-il déclaré.

Les réactions semblent très bonnes, jusqu’à maintenant, dans la stratosphère rock progressive.

« Je suis content et je suis bien fier de l’album. Je suis même étonné », a-t-il mentionné.

photos courtoisie Mystery a été un peu pressé par le temps pour terminer Lies and Butterflies. Le festival Night of the Prog, à Lorelei, voulait que le lancement se fasse à l’occasion du concert du 14 juillet, où la formation québécoise a joué devant 5000 personnes.

« On a vécu un petit stress qu’on n’a pas habituellement. Nous avons, normalement, plus de flexibilité. On a failli ne pas y arriver, mais on a mis les bouchées doubles et nous avons réussi », a-t-il fait remarquer.

Mystery participera, le 6 octobre, au festival Progstock à Rahway dans le New Jersey et il retournera à Zoetermeer, en Hollande, en novembre, où le groupe a enregistré le DVD et l’album en spectacle Second Home.

« C’est notre deuxième maison, et c’est toujours plein à craquer », a précisé Michel St-Père.

Le groupe est actuellement en pour­parlers pour un concert au Québec, qui pourrait avoir lieu au mois d’octobre.