NASCAR : Kevin Harvick s’impose

Kevin Harvick a pris la tête lors des derniers moments du Foxwoods Resort Casino 301 pour remporter une sixième course en série Monster Energy de NASCAR cette saison, dimanche à Loudon, au New Hampshire

Avec six tours à faire, Harvick a légèrement poussé Kyle Busch par-derrière pour déstabiliser Sa voiture et passer devant. Le vainqueur en a profité pour se donner un coussin en première position.

Busch, Aric Almirola, Martin Truex fils et Chase Elliott ont complété le top 5. Truex et Elliott ont respectivement remporté les deux premiers segments de l’épreuve. S’élançant de la position de tête, Kurt Busch a conclu la course en huitième place.

Malgré la victoire de Harvick, Kyle Busch a conservé la première position du classement des pilotes avec une priorité de 53 points.

Le prochain arrêt de la série sera à Long Pond, en Pennsylvanie, où sera disputé le Gander Outdoors 400, dimanche prochain.