Ne tuez pas le poussin

Comme le chantait Ferrat, faut-il pleurer ou faut-il en rire lorsque nous lisons une certaine intelligentsia élitiste québécoise qui s’insurge contre les préoccupations des éducateurs pour l’estime de soi de leurs élèves ou qui croit bêtement que la distribution du talent n’est qu’affaire de hasard. L’exposition d’une ignorance aussi crasse, que ces bien-pensants s’efforcent de répandre à tout vent, fait frissonner les éducateurs les plus chevronnés ainsi qu’une large frange des défenseurs des droits humains.

L’estime de soi chez un enfant est un prédicteur de réussite très élevé. Il est aberrant de présumer qu’un jeune se développera mieux en étant humilié et en avilissant sa personnalité. Le décrochage et l’échec scolaires ainsi que les troubles de comportement observés chez certains élèves reflètent généralement leur faible estime de soi et une façon maladroite de mettre un terme à une certaine forme d’autodestruction.

Il est tout aussi absurde de penser que les échecs à répétition déboucheront sur une grande réussite et une diplômation en or. C’est habituellement le succès qui engendre le succès. En saisissant cette réalité, nous comprenons mieux les approches progressives des enseignants qui contribuent à ce que les élèves aient une image positive d’eux-mêmes. Pour agir ainsi, il faut toutefois croire en l’égalité des chances et relever le défi de l’éducabilité. Tous les enfants peuvent apprendre et grandir, mais les élitistes n’admettent pas ce postulat car ils sont persuadés de vivre dans un monde inégalitaire où le talent vient à la naissance.

Il est difficile d’imaginer que des personnes intelligentes n’envisagent pas un seul instant qu’il puisse y avoir des liens entre les conditions socioéconomiques et la réussite éducative. Que ces mêmes personnes se refusent à conjecturer sur la discrimination systémique dans différents domaines, que ce soit dans le monde des arts, des affaires ou de la politique, ajoutent à notre perplexité. Le talent n’aurait pas de sexe, de couleur ou de statut économique selon cette élite bien pensante, mais drôle d’effet du hasard, il aurait été plus généreusement distribué chez les hommes de race blanche bien nantis.

Dans un monde où les ressources se raréfient, la tendance à justifier le confort des uns par leur talent et leur travail prendra de plus en plus d’ampleur tout en laissant croire que l’indigence des autres est le fruit de la fatalité. Il ne faudra pas se surprendre des attaques incessantes à l’égard des protections sociales qui permettent de tendre vers l’égalité, car l’élite voudra avant tout préserver ses privilèges. Pour ce faire, ils profiteront de quelques intellectuels et chroniqueurs bien nourris par leurs bons soins pour justifier leur fortune et convaincre la population qu’elle n’a que ce qu’elle mérite, c’est-à-dire les miettes.

S’il vaut mieux éviter de traiter les enfants comme des petits lapins, il n’est pas plus utile de tuer le petit poussin qui croît en eux.