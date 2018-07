«On m’a empêché de capter le ballon sur le deuxième but» – Evan Bush

Le gardien de but de l’Impact de Montréal, Evan Bush, semblait déçu de sa performance individuelle après le match nul de 2-2 des siens contre les Timbers, dans la nuit de samedi à dimanche (heure du Québec) à Portland.

Il est toutefois en désaccord avec la décision des officiels sur le deuxième filet des favoris de la foule, qui a coûté la victoire au onze montréalais.

«J’ai été retenu sur le jeu quand j’ai voulu sauté, même si c’était minime, on m’a obstrué quand j’étais dans les airs, ce qui m’a empêché de toucher au ballon. L’arbitre qui s’occupe de la reprise vidéo n’a rien vu et nous avons perdu de précieux points au classement à cause de ça, c’est vraiment dommage», a-t-il mentionné.

Peu importe les plaintes qui ont été criées dans le camp montréalais, la séquence aura permis à Diego Valeri des Timbers de pousser le ballon dans les cages afin de créer l’égalité.

«Un point au classement contre l’une des meilleures équipes de la ligue, ce n’est pas mal, a affirmé le portier. Mais le fait qu’on aurait pu gagner si on n’avait pas accordé deux mauvais buts laisse un goût amer.»

Bush a toutefois ajouté que l’équipe a tout de même offert un fort match et qu’elle a fait preuve de caractère pendant plus de 90 minutes.

«J’ai fait une erreur sur le premier but, a admis l’Américain. Mes coéquipiers m’ont permis de me rattraper en marquant un deuxième filet. Je les ai remerciés d’avoir monté leur jeu d'un cran, car j’ai pu m’appuyer sur eux ce soir et je vais me reprendre lors du prochain match.»