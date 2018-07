Quoi faire avec un beau-frère encombrant?

Mon beau-frère habite chez ses parents depuis presque 10 ans. Il ne travaille pas. Ses seuls déplacements pendant ces 10 années furent entre la maison des beaux-parents, la prison et l’hôpital psychiatrique. Je croyais que la maladie mentale était seule responsable de ses déboires, mais force me fut de constater qu’il était en plus consommateur d’ecstasy et de cocaïne. Comme il prend une médication pour sa santé mentale, le mélange avec les drogues qu’il consomme lui fait faire des psychoses qui lui font perdre la carte complètement. Il en a fait trois juste au mois d’avril, car aussitôt sorti de l’hôpital après une cure de sommeil, il recommençait à consommer.

Mon beau-père de 87 ans ne veut plus s’occuper de lui ni ma belle-mère qui répugne à appeler la police dès qu’il entre en psychose. Ma femme et moi avons dit à la belle-mère de ne plus le reprendre après son dernier séjour à l’hôpital, mais malgré ses 80 ans, elle ne se résigne pas à le laisser entre les mains du système de santé. On a affaire à un vrai cas de « Bidou Laloge dans Les Belles Histoires », car peu importe ce qu’il fait, ma belle-mère le reprend.

On se demandait ma femme et moi où il prenait l’argent pour payer sa drogue. La réponse nous fut donnée quand les beaux-parents ont admis qu’il vivait complètement sur leur bras, ce qui fait que la totalité de son chèque de BS lui sert à se gâter avec la drogue. Lors d’une de nos visites à l’hôpital psychiatrique pour lui porter des vêtements, l’infirmière qui s’occupait de lui nous a dit à ma femme et moi que les parents étaient trop âgés pour s’occuper d’un cas semblable.

Nous avons donc tenu une réunion à Pâques avec les autres membres de la famille pour trouver une solution, mais personne n’a semblé intéressé à régler le problème. Qu’est-ce qu’on fait dans un tel cas ?

Bertrand

Devant l’absence de volonté de vos beaux-parents de réagir face à ce garçon ainsi que de celle du reste de la parenté de s’impliquer pour aider à résoudre un problème qui risque de s’aggraver avec le temps, je vous recommande de vous adresser à l’AQPAMM (l’Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale). On pourra vous indiquer la marche à suivre la plus efficace dans les circonstances. Le numéro de téléphone central est à Montréal (514 524-7131), mais on vous adressera aux organismes existant dans votre région, ou encore au CIUSSS ou au CLSC. Jetez donc aussi un œil à ma réponse à la correspondante qui vous suit.