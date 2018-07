Tiger Woods : entre frustration et fierté

Frustré d’avoir raté une chance en or d’ajouter un titre majeur à son palmarès, Tiger Woods ressentait tout de même une certaine fierté après être passé à un cheveu de remporter l’Omnium britannique, dimanche sur le terrain de Carnoustie, en Écosse.

Absent pendant près d’un an à cause de ses problèmes de dos, Woods se débrouille plutôt bien en 2018. Sa sixième place ce week-end est certainement l’élément culminant de son retour au jeu. Et il compte s’inspirer d’une de ses bonnes amies, Serena Williams, pour continuer à progresser.

«Je suis sûr qu’elle va m’appeler pour m’aider à garder les choses en perspective, comme elle l’a elle-même fait après avoir perdu la finale à Wimbledon alors qu’elle venait d’avoir un enfant», a-t-il raconté au site de l’Omnium britannique.

S’il est inspiré par Williams, Woods est également motivé par la présence de ses enfants, Sam et Charlie. «Ils savent à quel point ce tournoi est important pour moi et à quel point je suis heureux d’être de retour sur le terrain», a indiqué l’ancien numéro un mondial.

«C’est spécial de les avoir avec moi, car j’ai gagné plusieurs tournois de golf, mais ils ne se souviennent d’aucun d’entre eux», a-t-il ajouté.

Woods a remporté son dernier titre majeur en 2008.

Sur un nuage

Francesco Molinari, vainqueur dimanche à Carnoustie, est pour sa part devenu le premier italien à gagner un tournoi majeur. Un exploit qu’il ne pensait jamais accomplir.

«Je n’y crois pas, c’est incroyable d’être ici avec le Claret Jug [le trophée remis au gagnant de l’Omnium britannique]», a-t-il lancé.

«Je savais que je me présentais en grande forme, mais j’avais livré de très mauvais résultats ici dans le passé. Je n’étais pas très optimiste», a-t-il ajouté.

Molinari a toutefois dû faire preuve de patience avant de célébrer son triomphe. Xander Shauffele, qui a fini deuxième, à égalité avec trois autres golfeurs, aurait pu le rejoindre et forcer la prolongation. Ce dernier a toutefois commis un boguey au 17e.

«Je ne pouvais pas regarder les deux derniers trous de Xander, a reconnu Molinari. C’est pour cela que je suis allé sur le vert d’entraînement. Sinon, j’aurais été malade.»

L’Italien de 35 ans était le partenaire de jeu de Woods dimanche. Il ne s’est pas laissé impressionner par la foule qui accompagne toujours l’ancienne gloire du golf. «Tiger a été excellent, a-t-il dit. Il y a beaucoup plus de gens qui te suivent quand tu joues avec lui, mais comme cela m’était déjà arrivé, je savais à quoi m’attendre.»