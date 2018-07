Toujours plus loin

Même s’il est solidement implanté comme garde à droite partant des Chiefs de Kansas City et qu’il a gradué ce printemps en médecine, ce serait bien mal connaître Laurent Duvernay-Tardif que de croire qu’il se complaît dans ses accomplissements actuels.

L’ancien de l’Université McGill s’apprête à entamer son cinquième camp d’entraînement dans la NFL ce mercredi et même si son parcours universitaire est complété, son horaire demeure toujours aussi ministériel avec une panoplie de projets au menu.

Sur le plan du football, celui qui visait d’abord un poste au sein des Chiefs, puis un rôle de partant, aspire aujourd’hui à devenir un joueur dominant sur une base régulière.

« L’an passé, je jouais du très bon football, mais je me suis blessé [au genou]. Ça m’a pris un certain temps en revenant, mais j’ai été hyper bon en fin de saison et je veux repartir sur cette note. Je veux être à la hauteur des attentes. J’envisage l’avenir d’un bon œil parce que c’est stimulant de ne pas savoir jusqu’où tu peux aller », a-t-il affirmé au Journal entre deux de ses nombreux engagements estivaux.

Vers le Pro Bowl ?

Pour Duvernay-Tardif, l’ascension est constante dans la NFL depuis ses premiers pas dans le grand circuit en 2014. À moitié sérieux, lors de sa graduation en mai, il avait même laissé entendre que la prochaine étape pourrait être le fait d’être consacré joueur étoile.

La saison dernière, David DeCastro (Steelers), Kelechi Osemele (Raiders) et Richie Incognito (Bills) ont été les représentants de la conférence américaine au poste de garde lors du Pro Bowl.

« C’est sûr que c’est un accomplissement intéressant, mais si tu mets le focus là-dessus, ce n’est pas une bonne utilisation de tes énergies », a-t-il élaboré sur le sujet avant son départ pour Kansas City.

« L’important est de se concentrer sur la saison, sur le fait de bien jouer. Le processus de sélection par les fans est intéressant, mais dans la NFL, l’important avant toute chose est d’obtenir le respect de tes entraîneurs et de tes pairs. »

Une belle reconnaissance

L’admiration de ses pairs, Duvernay-Tardif l’a suscitée non seulement par son jeu qui lui a valu l’an passé une riche prolongation de contrat avec les Chiefs, mais aussi par son titre officiel de docteur.

Sa graduation en médecine a été saluée par de nombreux médias américains, mais aussi par différents joueurs, dont l’ailier défensif vedette des Texans de Houston, JJ Watt, qui a pris la peine de souligner l’accomplissement sur son compte Twitter.

« Je ne m’attendais pas à recevoir un tel support à la fois des Chiefs, mais aussi de mes adversaires. C’est le fun de voir que lorsqu’il y a de bonnes nouvelles, peu importe notre allégeance, on les célèbre dans la NFL. Ça fait du bien », a-t-il réagi.

Même si la NFL a refusé sa demande de pouvoir porter les lettres MD derrière son chandail, Duvernay-Tardif refuse d’en faire tout un plat.

« Il faut choisir ses batailles et ce n’en est pas une dans laquelle je veux entrer. Le focus doit être sur le football et je ne veux pas créer une distraction. Je ne veux surtout pas me mettre au-dessus de mon équipe ou de la ligue. Je vis très bien avec la décision et je pars au camp d’entraînement sans même y penser. »

Une offensive transformée

La saison 2018 des Chiefs constituera une ère nouvelle et si les questionnements sont nombreux, Laurent Duvernay-Tardif n’y voit que du positif.

« Je m’attends à ce que les Chiefs marquent beaucoup de points ! » clame-t-il sans hésiter une seconde, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur ses attentes collectives pour l’automne.

Après cinq saisons comme quart-arrière partant, Alex Smith a été échangé à Washington et c’est le jeune Pat Mahomes qui prend le relais. Parmi le groupe de receveurs, c’est désormais l’ancien des Bills et des Rams, Sammy Watkins, qui fera office de cible de prédilection.

« Tout le monde est conscient qu’il y a beaucoup de potentiel et aussi beaucoup de points d’interrogation. Quand tu regardes les outils qu’on a offensivement, tout est là pour qu’on ait une saison productive », estime le Montréalais.

De la graine de leader

Même s’il n’a amorcé qu’un match la saison dernière, Mahomes a montré suffisamment de potentiel pour susciter la confiance de la direction et de ses coéquipiers, qui voient en lui un athlète et un leader hors pair. Duvernay-Tardif a été à même de le constater rapidement lors des récents entraînements printaniers.

« Ce qui me fascine, avec Pat, c’est de voir à quel point il a rapidement pris sa place dans le caucus. Il appelle les jeux avec confiance, se fait respecter et adopte déjà le ton de voix d’un vrai leader. C’est vraiment le fun et c’est rassurant, car tu as besoin de ce genre d’attitude quand tu te retrouves en situation de troisième essai avec 10 verges à faire et que tu as besoin d’un touché.