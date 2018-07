Victoire de Lewis Hamilton en Allemagne, Lance Stroll abandonne

Même s’il était parti du 14e rang sur la grille de départ, le Britannique Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 d’Allemagne, dimanche à Hockenheim, tandis que le Québécois Lance Stroll a été contrait à l’abandon.

Le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas, a décroché le deuxième rang. Kimi Raikkonen (Ferrari) a complété le podium.

Avec cette victoire, Hamilton, champion du monde en titre, a dépassé Sebastian Vettel (Ferrari) au sommet du classement des pilotes. Entamant la course avec un retard de huit points, il revendique maintenant un avantage de 17 points.

Stroll freiné

Stroll (Williams) avait lui aussi eu des difficultés en qualifications, étant éliminé dès Q3. Il était parti de la 17e position et a finalement déclaré forfait au 55e tour en vertu d’un bris de freins. Son coéquipier Sergey Sirotkin a également vu sa course prendre fin prématurément à la suite d’une fuite d’huile.

«J’ai dû m’arrêter parce que j’ai perdu les freins, a expliqué Stroll, dans un communiqué. Le rythme n’était pas bon aujourd’hui [dimanche], mais je suis heureux de ma course. À un certain moment, nous étions en bonne position.»

«En regardant les résultats, [Brendon] Hartley a inscrit un point et nous étions devant lui avant de faire un arrêt pour les pneus intermédiaires. C’est dommage de ne pas avoir tiré profit des conditions changeantes.»

Vettel dans le mur

Le moment fort de la course a d’ailleurs été l’abandon de Vettel, détenteur de la «pole», qui a ainsi raté une chance de l’emporter devant ses partisans.

L’Allemand a commis une erreur au 51e tour, lorsqu’il roulait en tête et que la pluie s’est intensifiée. Il a complètement raté un virage et a terminé sa course dans un muret de sécurité. On a pu l’entendre présenter ses excuses à son équipe, entre quelques jurons bien sentis.

Hamilton n’avait vu de l’action que lors de la première séance (Q1) en qualifications, en raison d’un problème hydraulique. Cela rend sa victoire encore plus impressionnante puisqu’il a dû remonter le peloton pour finalement s’installer au premier rang.

Daniel Ricciardo (Red Bull), qui avait été confiné à la 19e place sur la grille de départ à cause d’une pénalité pour avoir changé une pièce dans sa voiture, a également joué de malchance. Après être remonté en milieu de peloton, des ennuis mécaniques l’ont forcé à abandonner au 28e tour.