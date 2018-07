3 millions $ pour les cours d'eau qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent

Le gouvernement du Québec injecte 3 millions $ sur deux ans pour la protection des cours d’eau.

Le ministre responsable de la Stratégie maritime, Jean D’Amour, a annoncé lundi à Québec le premier programme d’aide financière qui vise à mettre en œuvre des actions qui ont été identifiées pour assurer la santé des cours d’eau qui se jettent dans le fleuve.

Le programme Affluents maritimes permettra de financer plusieurs petits projets à la grandeur du Québec et qui touchent la gestion des sédiments, la conservation des habitats aquatiques et la protection des rives. Ces interventions ont été ciblées dans les plans directeurs de l’eau, dont se sont dotées plusieurs régions, mais n’avaient jusqu’à maintenant pas été accompagnées d’une enveloppe financière.

Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec gérera le programme, dont l’enveloppe pourrait être bonifiée à l’avenir. «Je ne ferme pas la porte à ajouter des sommes», a d’ores et déjà laissé entendre le ministre D’Amour.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Le nouveau programme «est une excellente nouvelle», a réagi Julie Trépanier, coordonnatrice du plan directeur de l’eau de l’Organisme des bassins versants de la capitale. Mme Trépanier ne connaît pas encore l’enveloppe qui sera octroyée pour la région de Québec, mais elle a en tête quelques projets auxquels ces sommes pourraient servir. Comme la gestion des sédiments qui s’accumulent à l’embouchure de la rivière Saint-Charles, la végétalisation de bandes riveraines, particulièrement en milieu agricole, et la diminution de l’apport en sédiment dans les cours d’eau du bassin versant.

«La construction amène des sédiments dans les cours d’eau. Plus on agit en amont pour bloquer les sédiments, plus on a d’impact», a-t-elle soutenu.