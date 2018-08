5 activités « fun fou » à faire au Festivent de Lévis

En collaboration avec

De la réalité virtuelle aux jeux d'adresse en passant par les kangourous, vraiment, y'a pas de quoi s'ennuyer à Lévis cet été.

Le Festivent de la Ville de Lévis, c’est beaucoup plus que des montgolfières. Pour sa 36e édition, l’événement estival propose une programmation pas pire pantoute qui donne envie de se précipiter dans la région de Chaudières-Appalaches (c’est peu dire).

Voici donc nos suggestions d’activités à faire pour profiter à fond du Festivent. Même Ti-Cuir va être là! C’est un rendez-vous.

Le Festivent s’est vraiment donné pour sa programmation musicale cette année. T’es nostalgique de tes belles années de air guitar? NOFX, Billy Talent et Voivod seront sur scène pour te faire remuer le cou (ou sauter dans le mosh pit, c’est selon). Tu es plus du genre rap queb? Dead Obies sera là. Les hits de radio, c’est vraiment ton truc? Kaïn, Éric Lapointe et Bryan Adams seront de la partie! Mettons qu’il y en aura vraiment pour tous les goûts.

Au Festivent se trouvent une mini-ferme et un zoo où on pourra rencontrer des kangourous, des loups, des lynx et des chameaux. Pour moi, ça, c’est plein de nouveaux meilleurs amis potentiels! Tassez-vous les enfants, moi aussi je veux flatter les moutons.

Prends ton courage à deux mains et prépare-toi à crier très fort parce que les manèges du Festivent, ce n’est pas seulement une grande roue! S'il te reste de l’énergie, tu peux toujours essayer de gagner une peluche pour ta nièce aux jeux d’adresse.

Avec le Parcours Simplement Brillant de la Financière Sun Life, tu peux plonger dans la réalité virtuelle pour te pratiquer à atteindre le bien-être financier. Mettons qu'on est loin des cours d'économie du secondaire! Avec des mini-jeux et une carte interactive, tu peux voir comment les petits gestes du quotidien ont un impact sur la réalisation de grands projets de vie. Un exemple? Acheter une maison, partir en Asie pendant six mois ou encore planifier ta retraite.

Cette année, le Festivent présente des structures gonflables originales en forme d’écureuil volant ou d’extraterrestre, par exemple. Les pilotes des engins seront sur place pour répondre aux questions du public: c’est le moment d’en apprendre sur le quotidien des gens qui font un métier plus hors norme que le tien!

Si tu passes dans le coin de Québec début août, fais un arrêt au Festivent : c'est impossible que ce soit plate! Et entre deux manèges, profites-en pour participer au Parcours Simplement Brillant de la Financière Sun Life. À toi le bien-être financier!