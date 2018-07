5 endroits originaux où vous baigner et fuir les piscines municipales pendant les vacances

Ça y est, vous êtes ENFIN en vacances!

Votre plan pour les prochaines semaines est de profiter du soleil et de vous baigner? Comme vous ne serez pas le seul à avoir cette idée en tête, il vaut mieux trouver des endroits originaux où aller faire saucette (et éviter les foules).

Voici donc 5 endroits où aller pour fuir les piscines municipales et profiter de la belle saison!

1. Le «Grand Canyon» des Adirondacks

Une publication partagée par Mac Ali (@themacali) le 24 Oct. 2016 à 11 :58 PDT

À seulement environ 1 h 30 de Montréal, vous pouvez vous retrouver dans cet incroyable endroit qui a des airs de Grand Canyon. C’est dans la région de Plattsburgh, dans l’état de New York, que se trouve ce site naturel appelé Ausable Chasm. Vous pourrez y faire de la randonnée, du vélo de montagne, de l’escalade, mais surtout une descente de la rivière en tube pour vous rafraîchir.

Les détails ici.

2. Les îles de Toronto

Une publication partagée par michaela a. (@michinmotion) le 1 Juil. 2018 à 8 :22 PDT

Vous avez prévu un road trip à Toronto, mais il annonce très très chaud? Vous n’aurez qu’à prendre le traversier d’une dizaine de minutes et vous vous retrouverez sur les fameuses îles de Toronto. Sur ces îles encore méconnues des touristes, vous trouverez de charmantes petites adresses et de fabuleuses plages sablonneuses. Vous pourrez donc relaxer au soleil et vous baigner tout en ayant une vue incroyable sur la ville de Toronto.

Les détails ici.

3. Parc régional du Poisson Blanc

Une publication partagée par Parc régional du Poisson Blanc (@parcpoissonblanc) le 14 Mai 2018 à 8 :54 PDT

Si vous avez envie de partir en camping sur le bord de l’eau, c’est au parc régional du Poisson Blanc que vous devez aller. Vous pourrez camper sur des presqu’îles qui sont seulement accessibles en canot ou kayak. Vous n’aurez donc pas vraiment de voisins et vous aurez en quelque sorte votre petite plage privée!

Tous les détails ici.

4. L’ancienne carrière Morrison à Chelsea

Une publication partagée par Vℛ (@v_rancourt) le 4 Juil. 2018 à 4 :02 PDT

À Wakefield en Outaouais se trouve une étendue d’eau turquoise qui n’a rien à envier à l’exotisme des Caraïbes. À cet endroit, vous pourrez faire du bungee, de la plongée ou encore vous baigner et vous faire bronzer la couenne!

Les détails ici.

5. Parc régional du Lac Taureau

Une publication partagée par Carolanne Leduc (@coraleduc) le 18 Sept. 2016 à 12 :39 PDT

Pour un séjour de camping sur le bord de l’eau, le lac Taureau est aussi une superbe destination. Vous aurez peut-être un gros coup de cœur sur la plage sablonneuse de la Pointe-Fine qui vous donnera tout simplement l’impression d’être en vacances à l’autre bout du monde.

Les détails ici.



Bonnes vacances!

Pour savoir où se trouvent les cool spots à travers le Québec, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!