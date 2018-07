Another Brick In The Wall–L’opéra suscite de vives réactions à Cincinnati

Lancé au printemps 2017 à Montréal, Another Brick In The Wall – L’opéra continue de susciter la polémique. Présenté en grande première américaine, vendredi, au Music Hall de Cincinnati, le spectacle, créé à partir du mythique album du groupe Pink Floyd et mis en scène par Dominic Champagne, suscite de vives réactions.

Des spectateurs ont même quitté la salle lors d’une représentation le week-end dernier, alors qu’apparaissait, après Bring the Boys Back Home, la citation suivante du 34e président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower : « Chaque bombe, chaque arme qui est fabriquée et chaque navire de guerre qui est mis à l’eau est une insulte à ceux qui ont froid et qui ont faim ».

« Devant moi, deux personnes se sont levées et sont parties, raconte Dominic Champagne au Journal. C’est sûr qu’un statement antiguerre dans une société aussi armée et militaire risque de polariser. Mais je l’assume entièrement. »

Une version remaniée

Another Brick In The Wall – L’opéra avait reçu des critiques mitigées au Québec en mars 2017. Depuis, Dominic Champagne a apporté quelques ajustements au spectacle, résultats de séances de remue-méninges et de discussions avec Roger Waters et Julien Bilodeau, le compositeur des versions lyriques des pièces du groupe britannique.

La première partie a subi le plus de changements. « On a interverti l’ordre des scènes pour mieux raconter l’histoire, révèle le metteur en scène. Musicalement, on a donné un coup de barre à certains endroits pour être plus proches de l’œuvre originale ».

Selon lui, cette nouvelle aventure confirme le savoir-faire des artistes québécois. « Ça prouve qu’on est capables de porter des trucs, de dialoguer avec les grands... Il y a une reconnaissance professionnelle qui nous vient du public, mais également du côté des équipes de production qui nous reçoivent. Ça donne un grand sentiment de fierté ».

Des recettes record

La critique locale a beau avoir quelques bémols (Cincinnati.com, Cincinnati Business Courier), Another Brick In The Wall – L’opéra récolte un franc succès aux guichets. Les ventes de billets ayant dépassé le million de dollars canadiens, la production est d’ores et déjà le spectacle ayant généré le plus de recettes de l’histoire du Cincinnati Opera, une compagnie fondée en 1920.

L’auditoire a aussi réservé une ovation debout aux chanteurs vendredi.

L’œuvre pourrait continuer à voyager, puisque plusieurs producteurs des États-Unis (Arizona, Utah, Texas, etc.) et d’ailleurs (Argentine, Angleterre, etc.) assisteront au spectacle au cours des prochains jours, nous confirme le producteur Pierre Dufour. L’aventure suscite également l’intérêt des médias (New York Times, Billboard, Playbill). « L’impact est très positif », affirme M. Dufour.