Au Mexique, la Chevrolet Cavalier existe encore

Pour le meilleur et pour le pire, on se souvient tous de la Chevrolet Cavalier.

Voiture compacte jumelle à la Pontiac Sunfire, la Cavalier a fait le pain et le beurre des concessionnaires Chevrolet de la province jusqu’en 2005, où on l’a remplacée par la Cobalt.

Depuis, la Cavalier n’est plus qu’un souvenir de plus en plus lointain pour les automobilistes québécois. Sauf qu’on n’a pas besoin d’aller si loin pour que ça change!

Au Mexique, il est encore possible de s’acheter une Cavalier flambant neuve. Le modèle a en effet été ressuscité en 2016 pour le marché chinois et est désormais disponible chez les voisins de nos voisins.

Pour 257 000 Pesos, soit l’équivalent d’environ 17 700$ CAD, les Mexicains peuvent quitter un concessionnaire Chevrolet avec une Cavalier flambant neuve. Sauf qu’elle n’a plus rien à voir avec la Cavalier qu’on a connue ici.

Chevrolet Cavalier 2018

Un peu plus petite que la Cruze, la Cavalier moderne adopte une allure très similaire à celle-ci. Animée par un moteur à quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre, la berline développe une puissance plutôt anémique de 107 chevaux.

Chevrolet Cavalier 2018

Une transmission manuelle à cinq rapports est offerte de série, mais les consommateurs peuvent aussi opter pour une automatique à six rapports.

D’autres noms qui font sourire

La Cavalier n’est pas le seul modèle à adopter un nom qui évoque des souvenirs chez nous.

Toujours chez Chevrolet, les automobilistes mexicains peuvent opter pour une autre petite voiture baptisée... Aveo. Oui, comme l’Aveo qu’on a connue ici avant qu’on ne la remplace par la Sonic.

Du côté de Dodge, c’est le nom Neon qui a fait un retour il y a un peu plus de deux ans. Même s’il ne s’agit que d’une Fiat Tipo dont on a changé la calandre, il est plutôt amusant de savoir que des automobilistes mexicains peuvent encore s’acheter une Neon flambant neuve en 2018!