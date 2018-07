Cinq spectacles gratuits à Juste pour rire

Vous voulez vous esclaffer malgré un budget serré ? Rendez-vous sur la place des Festivals, où les festivals Juste pour rire et Just for Laughs présentent chaque jour des spectacles gratuits. Le Journal vous propose ici ses cinq événements incontournables de leur programmation extérieure.

Les Beach Boys

Avis aux nostalgiques. Cinquante-cinq ans après avoir lancé leur célèbre Surfin’ U.S.A., les Beach Boys viendront faire danser la place des Festivals dès ce soir. Les Californiens ont beau être aujourd’hui âgés de 75 à 77 ans, n’en demeure pas moins que Brian, Mike, Al et Bruce ont la ferme intention de faire lever la foule avec leurs classiques.

►Ce soir, 21 h 15, sur la scène Bell

The Dan Band

Si le nom de Dan Band ne vous dit rien, il y a fort à parier que vous avez déjà entendu Dan Finnerty et sa bande dans différents films américains. Le trio a en effet poussé la note dans des comédies telles que The Hangover, Starsky & Hutch et surtout Old School, où il a offert sa désormais célèbre reprise de Total Eclipse of the Heart. La formation américaine revisite certaines chansons des plus renommées en truffant les paroles de grossièretés et de vulgarités. Oreilles chastes s’abstenir, mais, autrement, plaisir assuré.

►Vendredi soir, 21 h 15, sur la scène Bell

Le Super Quiz Show

Les friands de jeux-questionnaires pourront tenter d’épater la galerie avec le Super Quiz Show de demain soir. Anaïs Favron animera ce tout nouvel événement où 30 concurrents issus du public s’affronteront en se servant de leurs connaissances générales, mais aussi de leur habileté à relever des défis loufoques.

►Demain soir, 21 h 15, sur la scène Bell

Yannick De Martino

Donner carte blanche à Yannick De Martino ? Ses fans savent qu’une telle idée peut mener pratiquement n’importe où. Et c’est précisément pour cette raison que la soirée de dimanche s’inscrit parmi nos incontournables de l’année.

►Dimanche, 19 h, sur la scène Loto-Québec

Pop Machine

Un homme, de multiples voix... féminines. Pas besoin de faire le tour du monde pour entendre sur scène Lady Gaga, Ginette Reno, Adele, Jennifer Lopez et autres. L’imitateur Greg Tudeski fera revivre les hits de certaines des plus grandes divas d’ici et d’ailleurs avec Pop Machine, son tout nouveau spectacle présenté vendredi soir sur la place des Festivals.

►Vendredi soir, 19 h 15, sur la scène Bell