Douze beignes, c’est trop

« Le verbe impacter n’existe pas, n’est-ce pas ? Je l’ai entendu prononcer plusieurs fois un peu partout. À Euronews, notamment », se rappelle M. C. Boivin. Oui, le mot impacter existe, mais en « bon français » son usage est réservé au domaine médical. Impacter signifie « solidariser deux organes anatomiques rigides ou un organe et un matériel de façon que leur pénétration résiste aux chocs... ». D’accord, le terme est employé dans le langage familier pour signifier « avoir un impact, généralement négatif, sur quelque chose... ». C’est là un emprunt à l’anglais to impact, un anglicisme qui peut et doit être remplacé, suivant le contexte, par les verbes ou expressions influencer, percuter, nuire à, agir sur, avoir un effet sur, influer sur, avoir des conséquences sur, etc. On dira « une douzaine de beignes au petit-déjeuner nuit à la santé (et non impacte la santé) ». Quant au substantif impact, il indique avant tout une collision, un heurt, un choc. Au figuré, ce même substantif signifie effet, influence, portée, répercussion... termes qui le remplaceront facilement. Préférablement ?