Empoisonnée au Drano, elle réclame plus d’aide

Une femme qui dit avoir été empoisonnée au Drano par une collègue de travail se bat afin de faire reconnaître son invalidité totale à l’IVAC. Elle est incapable, dit-elle, de retourner au travail en raison de crises de panique et de problèmes d’alcool.

En juin 2009, la préposée aux bénéficiaires et au ménage dans un CHSLD de Victoriaville, Jocelyne Bergeron, revenait de dîner avec des collègues lorsqu’elle a ingurgité une grosse gorgée de sa boisson Pepsi laissée à son poste de travail durant son absence. Immédiatement, elle s’est sentie « brûler » de l’intérieur. « J’ai commencé à voir de gros points noirs. Je devenais aveugle », a souligné Mme Bergeron devant deux juges du Tribunal administratif du Québec. « J’étais pliée en deux, je pensais que j’allais mourir ».

Une collègue aurait mis du Drano dans sa bouteille de boisson gazeuse. Jamais les policiers n’ont pu prouver qui avait commis l’acte, mais l’IVAC a toujours reconnu que Mme Bergeron avait été victime d’un crime. Œsophage perforé et estomac brûlé : la dame a dû être transportée d’urgence à l’hôpital.

Dépression

À la suite de l’incident, Mme Bergeron a expliqué avoir sombré dans la paranoïa, la dépression, l’anxiété, l’alcoolisme, la consommation de médicament et la peur.

« Je ne fais plus confiance à personne », a relaté la dame durant un témoignage qui a duré plus de trois heures. « Je ne suis plus la Jocelyne que j’étais. »

Elle était incapable de travailler à nouveau au CHSLD, ayant peur de tout le monde, principalement de la personne qu’elle croit responsable du geste.

Après une grave dépression suivie d’une tentative de suicide, la dame a été forcée de quitter cet emploi qu’elle chérissait depuis 12 ans.

Jocelyne Bergeron a expliqué qu’avant l’incident, elle était une personne joyeuse, rassembleuse et une femme travaillante qui avait confiance « naïvement » en tout le monde. « La confiance s’est transformée en méfiance », a relaté la dame.

Malgré une deuxième tentative de suicide et son incapacité à se trouver un nouvel emploi, l’IVAC a décidé en 2015 de réduire son aide drastiquement.

La procureure générale du Québec reconnaît que Mme Bergeron est une victime d’acte criminel, mais soutient qu’elle est aujourd’hui fonctionnelle et apte au travail (voir autre texte).

Difficile retour

Mme Bergeron assure avoir tout fait pour s’en sortir, en vain. Elle a consulté des professionnels de la santé, s’est inscrite aux programmes afin de réintégrer le marché du travail. « J’ai frappé un mur », signale-t-elle. Chaque fois, les crises d’angoisse, les cauchemars et la paranoïa l’ont rattrapée.

Honteuse, elle admet être alcoolique depuis trois ans et prendre quotidiennement 16 consommations pour s’engourdir.

Représentée par le bureau de l’avocat Marc Bellemare, la victime réclame une compensation rétroactive et de l’aide à la hauteur de 90 % de son salaire de l’époque. L’avocat Bruno Bellemare a plaidé que l’état psychologique de sa cliente causé par l’empoisonnement l’invalidait au travail. « L’IVAC est allé trop vite. Elle aurait peut-être dû attendre que Mme Bergeron réintègre réellement le marché du travail avant de lui retirer l’aide », croit-il.

Son calvaire

► 23 Juin 2009

Empoisonnée la veille, Jocelyne Bergeron est mise en arrêt de travail le 24 juin.

► 22 février 2010

Elle retourne travailler, car elle ne veut pas rester sur l’IVAC. Durant huit mois, elle oeuvre avec son agresseure alléguée.

► Novembre 2010

Trop anxieuse, elle est transférée dans un autre établissement.

► Décembre 2010

1re tentative de suicide. Elle tombe en dépression sévère et sur l’assurance invalidité avant d’être forcée de partir.

► 1er mars 2013

L’IVAC la déclare inapte pour une durée d’un an. Elle sera indemnisée.

► 2013-2014

L’IVAC lui demande de retrouver un emploi à l’aide d’un programme et de suivre des séances de psychothérapie. Mais, trop anxieuse, elle ne peut se trouver de travail.

► Juin 2015

Elle est engagée par une amie dans une cantine durant deux mois. Elle est mise à la porte, car elle n’est pas fonctionnelle en raison de crises de panique. Demande à l’IVAC pour prolonger l’aide psychologique.

► Juillet 2015

L’IVAC coupe sa rente à 5,5 % de son salaire sans faire d’analyse.

► Octobre 2015

Deuxième tentative de suicide.

► 2017-2018

Requête pour retrouver l’aide complète de l’IVAC.

La page Facebook de Jocelyne Bergeron pourrait lui nuire

Voyages à Cuba, activités dans un bar, partys, besognes avec le public : l’historique Facebook des 10 dernières années prouve que la victime est capable de fonctionner en société, a plaidé l’avocate de la procureure générale du Québec.

Me Gabrielle Ferland Gagnon a tenté de convaincre les juges administratifs du Québec que Jocelyne Bergeron est apte au travail. Me Ferland a exposé plusieurs faits pigés sur la page Facebook de la dame.

Par exemple, depuis 2017, Mme Bergeron a admis s’être rendue sept fois à Cuba dans des formules tout inclus. Un voyage qu’elle fait plusieurs fois par année depuis qu’elle a été empoisonnée au Drano.

Afin de se défendre, Mme Bergeron a souligné qu’elle aime se rendre à Cuba pour prendre un coup et se relaxer sur la plage.

Me Ferland Gagnon a également exposé que la victime semblait « travailler dans un bar » de son village, selon quelques déclarations sur son mur Facebook. Cette page web lui sert aussi à faire la promotion de vente de billets et de chandails pour des événements et l’organisation d’un festival.

En présentant cette preuve, la représentante de la procureure générale voulait prouver que Mme Bergeron était capable de fonctionner presque normalement. D’ailleurs, la procureure a exposé que la dame travaille actuellement dans un A&W à temps partiel.

Encore une fois, Mme Bergeron s’est défendue, affirmant qu’elle ne travaillait pas dans ce bar, mais qu’elle donnait un coup de main bénévolement à sa « chum ». Puis, elle relate que ses activités de bénévolat se font généralement le dimanche et qu’elles impliquent beaucoup d’alcool. Pour son travail au A&W, elle souligne être anxieuse et devoir parfois consommer de l’alcool pour trouver le courage d’accomplir son quart de travail.

Le Tribunal administratif du Québec a 90 jours pour rendre sa décision et modifier le montant que pourrait recevoir Jocelyne Bergeron jusqu’à la fin de ses jours.