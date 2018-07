Grèce: incendie de forêt à l’ouest d’Athènes

ATHÈNES | Un incendie de forêt faisait rage lundi à 55 kilomètres à l’ouest d’Athènes, bordant l’autoroute menant au Péloponnèse, non loin de zones de résidences secondaires, a indiqué la cellule des pompiers.

Les flammes étaient en début d’après-midi attisées par des vents soufflant jusqu’à 50 km/h, tandis que le nuage de fumée provoqué par l’incendie était visible de la capitale grecque.

Le feu qui a pris en fin de matinée dans une forêt de pins du mont Gerania, au-dessus de la localité balnéaire de Kineta était combattu par 70 pompiers, assistés de cinq avions et deux hélicoptères.

En dépit d’une amélioration de la lutte contre le feu, après une série de sinistres meurtriers au début des années 2000, les incendies de forêt et maquis restent récurrents en Grèce l’été.

Le pays est frappé par une vague de chaleur depuis dimanche, les services météo ayant prévu jusqu’à 37 degrés Celsius pour Athènes et jusqu’à 41 degrés Celsius dans le centre du pays lundi.

Le ministère de la Culture a par ailleurs indiqué que l’Acropole d’Athènes, fleuron antique et touristique de la capitale grecque, avait fermé ses portes lundi après-midi pour la deuxième journée consécutive en raison de la canicule.

Ouvert à 8 h locales, l’Acropole d’Athènes a été fermé au public dimanche et lundi à 14 h locales, six heures plus tôt que l’horaire normal.