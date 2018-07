Là-haut sur la montagne avec Yannick

C’est sans contredit l’un des plus beaux rendez-vous du Tout-Montréal. Année après année et sans faire notre chemin de croix, nous grimpons le Mont-Royal

pour aller entendre l’Orchestre Métropolitain et son chef Yannick Nézet –Séguin. À chaque fois, nous sommes stupéfaits par la vue panoramique du belvédère et le Tout-Montréal ainsi que sa banlieue se déployant à l’horizon. Pour ceux et celles qui douteraient encore de la puissance de la musique classique, nous vous suggérons fortement d’y aller en famille, et de voir, tous ces Montréalais et Montréalaise, avec poussettes et couvertures, se laissaient bercer pendant presque deux heures. Il faut dire que la passion communicatrice du chef Yannick Nézet-Séguin n’est pas étrangère à ce phénomène. Toujours souriant, expressif, expliquant le pourquoi et le comment des œuvres au programme, il est difficile de résister aux propos de celui qui dirigera les rênes du Métropolitan Opera de New –York, de l’Orchestre de Philadelphie ainsi que de L’Orchestre Métropolitain, comme il se doit.

Vendredi 27 juillet à 19 h 30, ce sera donc un rendez-vous avec un tout Tchaïkovski, dont « La Polonaise » tirée de l’opéra Eugène Onéguine. Si vous êtes dans la région de Saint-Sauveur, le même programme sera repris, dimanche 5 août à 20 h, sous le grand chapiteau.

Pour vous y rendre, laissez votre voiture de côté et rendez-vous au métro Mont-Royal, avec une navette qui vous conduira directement sur le site.