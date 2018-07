L’actrice de films X Stormy Daniels divorce

Stormy Daniels, l’actrice de films X engagée dans une bataille judiciaire contre Donald Trump avec lequel elle aurait eu une liaison, va divorcer de son mari, a annoncé lundi son avocat.

«Ma cliente Stormy Daniels et son époux Glen ont décidé de mettre un terme à leur mariage», a écrit Michael Avenatti sur son compte Twitter.

Stormy Daniels avait épousé Glendon Crain en 2010 et le couple a une petite fille.

«Une procédure de divorce a été introduite la semaine dernière, et son exactitude est fermement contestée», a ajouté l’avocat, suggérant que la demande a été déposée par Glendon Crain et sans en préciser les motifs.

Agé de 41 ans, il est musicien et acteur de film X, selon sa page professionnelle Imdb. Il a été membre de plusieurs groupes de heavy metal et a accompagné à la batterie des artistes comme Katy Perry et Linkin Park, avant d’entamer une carrière porno en 2010 sous le pseudonyme de Brendon Miller.

Selon les médias, il avait été arrêté en 2015 pour violences conjugales, mais la plainte a été retirée en 2018.

Le site d’information spécialisé dans les célébrités TMZ, rapporte que l’actrice âgée de 39 ans, qui se produit actuellement dans des boîtes de strip-tease, avait inscrit «non mariée» sur la fiche de police remplie après son arrestation dans un club de l’Ohio le 11 juillet.

Stormy Daniels est devenue célèbre aux États-Unis quand elle a tenté d’obtenir en justice l’annulation d’un accord de confidentialité signé en 2016, dans lequel elle acceptait, en échange de 130 000 dollars, de garder le silence sur la liaison qu’elle prétend avoir eue avec Donald Trump en 2006.

L’accord a été passé juste avant l’élection de M. Trump en 2016, et l’argent a été versé par l’ancien avocat personnel du président, Michael Cohen.

Donald Trump, qui a toujours nié cette relation, a par la suite reconnu avoir remboursé son avocat.

Stormy Daniels a aussi assigné Donald Trump en justice pour diffamation fin avril, renforçant sa bataille judiciaire avec le président.