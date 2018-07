Laurence Jalbert avec Cavalia

Il y aura deux anciennes participantes de La Voix, Kelly Bado et Pamela Boyer. Il y a aussi la jeune Maria Aragon, de Winnipeg, qui avait connu un succès viral en 2011, à l’âge de 11 ans, alors qu’elle avait repris la pièce Born This Way, de Lady Gaga.

« Dans quelques années, quand on me demandera ce qui a été le plus marquant dans ma carrière, je sais que ce spectacle va en faire partie, dit-elle. Je me sens comme une petite fille de six ans qui va embarquer dans un jeu auquel elle n’a jamais participé encore, mais dont elle rêve. Dans ce métier-là, ces moments où l’on peut retrouver l’enfant en soi, j’en ai absolument besoin. »

Photo courtoisie, Dan Harper

Fait particulier, les chansons originales du spectacle, écrites en français par Raoul Duguay et Normand Latourelle, ont ensuite été traduites en italien, afin d’ajouter du romantisme et de l’exotisme au spectacle.