L’Orchestre Métropolitain au Festival de Lanaudière

L’Orchestre Métropolitain et son chef, Yannick Nézet-Séguin, se produiront à deux reprises lors de la fin de semaine de clôture du 41e Festival de Lanaudière, dédié à la musique classique, les 4 et 5 août prochains.

L’ensemble sera accompagné du pianiste Marc-André Hamelin pour ces deux prestations. Le samedi, des œuvres de Leonard Bernstein seront à l’honneur, pour souligner le centième anniversaire de naissance du compositeur né le 25 août 1918 et décédé en 1990 : la Symphonie no 2 («The Age of Anxiety»), «Chichester Psalms» et «Danses symphoniques», de «West Side Stories».

Le dimanche, ce sont le Concerto pour piano no 2 et la Symphonie no 7 (Léningrad), de Dmitri Chostakovitch, qui fermeront l’événement. Les deux concerts auront lieu à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay. On peut en savoir plus au www.lanaudiere.org.

Ce vendredi, 27 juillet, l’Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin offriront aussi un spectacle en plein air au belvédère Kondiaronk, devant le chalet de la montagne du Mont-Royal, à Montréal, dans le cadre de l’événement «L’OM prend l’air», à 20h.