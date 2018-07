Mark Wahlberg se paie un concessionnaire Chevrolet

L’acteur et entrepreneur américain Mark Wahlberg a fait l’acquisition d’un concessionnaire Chevrolet à Columbus, en Ohio.

En partenariat avec son ami de longue date Jay Feldman, Wahlberg a acquis le concessionnaire qui a immédiatement été renommé Mark Wahlberg Chevrolet.

«C’est un concessionnaire qui a de bonnes installations et une bonne réputation», a expliqué Jay Feldman en entrevue avec Automotive News. Feldman a aussi rappelé que Wahlberg et lui sont déjà bien impliqués en Ohio avec des chaînes de leur restaurant Wahlburgers à Cleveland et à Cincinnati.

Un grand amateur de voitures

Connu du grand public grâce à sa participation dans des films d’envergure depuis les années 90, Wahlberg s’est peu à peu lancé en affaires en devenant producteur de films, puis propriétaire de sa propre chaîne de restaurants.

L’acquisition d’un concessionnaire automobile représente une première pour lui, mais il s’agit d’une décision plutôt logique puisque Wahlberg est un grand amateur de voitures.

D’ailleurs, toujours selon Jay Feldman, le nom de Wahlberg n’est pas seulement associé au concessionnaire pour lui donner de la visibilité. «Mark est très impliqué dans ses entreprises [...]. Il prévit être au concessionnaire sur une base régulière», a-t-il commenté