Mesures contre la moule zébrée au lac Memphrémagog

La moule zébrée continue de faire des ravages et un autre lac d'importance, le lac Memphrémagog, en Estrie, doit être protégé.

Les usagers de ce lac doivent maintenant faire leur part, c’est-à-dire que, juste avant la mise à l'eau, ils doivent dorénavant laver leur embarcation pour éviter que la moule zébrée ne soit introduite dans le lac.

«On a fait une douzaine de sorties en plongée. À une dizaine d'endroits, il y avait des colonies où ils pouvaient y avoir des centaines de moules zébrées», rapporte Santiago Doyon, coordonnateur de la patrouille chez Memphrémagog Conservation, l’organisme à but non lucratif qui veille à la protection, à la conservation et à l’amélioration du lac Memphrémagog et de son bassin versant.

La menace d'une infestation au mollusque brun, rayé blanc, est réelle.

Les moules se reproduisent rapidement et obstruent les conduites d'eau des lacs.

«En Ontario, le gouvernement doit dépenser 90 millions $ chaque année pour changer les conduites et les infrastructures», cite en exemple la biologiste Hélène Godmaire.

Le danger c'est que les autres lacs de l'Estrie soient aussi envahis par le mollusque, considérant qu'environ 10 % des embarcations naviguent d'un lac à l'autre.