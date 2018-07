Musée des beaux-arts de Montréal : une œuvre de Pellan reproduite en tableaux tactiles pour les personnes non voyantes

MONTRÉAL – Souhaitant rendre l’art accessible à tous, le Musée des beaux-arts de Montréal présente deux reproductions tactiles d’un tableau du peintre Alfred Pellan qui permettent aux personnes non voyantes ou ayant une déficience visuelle d’apprécier les couleurs par le toucher.

Les deux tableaux tactiles, des prototypes, réalisés à partir de l’œuvre «Bannière de l'exposition Prisme d'Yeux» peinte en 1948 par Pellan, ont été développés par Patricia Bérubé, une étudiante à la maîtrise en histoire de l’art à l’Université de Montréal.

«Les deux prototypes traduisent en relief les formes, pour l’un, et les couleurs, pour l’autre, du tableau, peut-on lire dans un communiqué du Musée. Cette œuvre, choisie pour ses formes simples et nettement marquées, a été reproduite sur une plaque de plexiglas [d’un format deux fois plus petit que l’œuvre originale], en combinant des techniques d’impression 3D et de moulage en silicone.»

Les deux œuvres tactiles sont accessibles au grand public, mais seront également intégrées aux visites guidées du Musée pour personnes non voyantes ou atteintes de déficience visuelle.